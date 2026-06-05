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"Malgré le recul du prix de l'or ces dernières semaines, ce métal restera toujours la valeur refuge"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union Africaine et du NEPAD, explique ce... 05.06.2026, Sputnik Afrique
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"Malgré le recul du prix de l'or ces dernières semaines, ce métal restera toujours la valeur refuge"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union Africaine et du NEPAD, explique ce qui provoque la chute du prix de l'or actuellement, durant le gonflement de la bulle de l'IA, et prévoit sa hausse prochainement, dès que la dynamique de cette bulle s'inverse.
Selon Modibo Mao Makalou, le monde connaît une révolution technologique et industrielle majeure, dans laquelle les technologies de l’information, notamment l’IA, jouent un rôle central. Toutefois, le modèle économique qui les sous-tend serait non viable: des milliers de milliards de dollars seraient détournés vers les marchés financiers, au détriment de l’économie réelle. Il souligne notamment: Dans le même esprit, l’économiste malien estime que, malgré son recul récent, l’or demeure une valeur refuge. Cette baisse serait temporaire, liée au transfert de capitaux vers des actifs hautement spéculatifs comme l’IA, entraînant une diminution de la demande. À l’inverse, lorsque ces bulles s’essoufflent et ne parviennent plus à rémunérer les investissements, un mouvement de repli s’opère vers l’or, provoquant une nouvelle hausse de son prix.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Malgré le recul du prix de l'or ces dernières semaines, ce métal restera toujours la valeur refuge"
11:18 05.06.2026 (Mis à jour: 11:18 10.06.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l’Union Africaine et du NEPAD, explique ce qui provoque la chute du prix de l'or actuellement, durant le gonflement de la bulle de l'IA, et prévoit sa hausse prochainement, dès que la dynamique de cette bulle s'inverse.
Selon Modibo Mao Makalou, le monde connaît une révolution technologique et industrielle majeure, dans laquelle les technologies de l’information, notamment l’IA, jouent un rôle central. Toutefois, le modèle économique qui les sous-tend serait non viable: des milliers de milliards de dollars seraient détournés vers les marchés financiers, au détriment de l’économie réelle. Il souligne notamment:
un besoin accru en infrastructures énergétiques, en eau
, en matériaux et en construction pour soutenir l’IA;
un assèchement parallèle des financements dans les infrastructures et les industries, affectant profondément les économies
.
"La nouvelle bulle financière liée à l'Intelligence artificielle (IA) qui est en train d'être gonflée aux États-Unis drainant des capitaux à des dimensions astronomiques, ne fera l'exception par rapport à toutes les autres qui l'ont précédées, car tôt ou tard, la réalité finit toujours par reprendre ses droits et rattraper l'illusion en lui infligeant une correction aussi dure que le volume fictif de la bulle", a affirmé Modibo Mao Makalou.
Dans le même esprit, l’économiste malien estime que, malgré son recul récent, l’or demeure une valeur refuge. Cette baisse serait temporaire, liée au transfert de capitaux vers des actifs hautement spéculatifs comme l’IA, entraînant une diminution de la demande. À l’inverse, lorsque ces bulles s’essoufflent et ne parviennent plus à rémunérer les investissements, un mouvement de repli s’opère vers l’or, provoquant une nouvelle hausse de son prix.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
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