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L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie

L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale: l’escalade du conflit en Ukraine... 05.06.2026, Sputnik Afrique

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L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale: l’escalade du conflit en Ukraine, l’attaque de drones en Roumanie et la mobilisation voulue par l’Otan, ainsi que la plainte de la Russie contre les pays baltes devant la CIJ.

L’attaque de l’armée atlantico-ukrainienne contre le dortoir de Starobelsk, dans la région de Lougansk, ayant fait 21 morts et une soixantaine de blessés, autant que le blocus informationnel en Occident, montre pour Karine Bechet que les Atlantistes savent pertinemment qu’ils commettent un crime:L’aggravation du conflit en Ukraine, soulignée par le Président russe Vladimir Poutine, oblige la Russie à intégrer ce changement de paradigme dans sa stratégie:En accusant la Russie d’avoir tiré un drone contre un immeuble en Roumanie, les élites atlantistes suivent plusieurs objectifs. Outre la nécessité de faire oublier leur crime à Starobelsk, selon Karine Bechet:Pour réaliser ses plans, l’Otan a besoin de retravailler – et de vider – les sociétés. Ainsi, ces élites se comportent en parasite des pays qu’elles occupent en réalité, comme le précise Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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