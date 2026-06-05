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L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie
L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale: l’escalade du conflit en Ukraine... 05.06.2026, Sputnik Afrique
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L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale: l’escalade du conflit en Ukraine, l’attaque de drones en Roumanie et la mobilisation voulue par l’Otan, ainsi que la plainte de la Russie contre les pays baltes devant la CIJ.
L’attaque de l’armée atlantico-ukrainienne contre le dortoir de Starobelsk, dans la région de Lougansk, ayant fait 21 morts et une soixantaine de blessés, autant que le blocus informationnel en Occident, montre pour Karine Bechet que les Atlantistes savent pertinemment qu’ils commettent un crime:L’aggravation du conflit en Ukraine, soulignée par le Président russe Vladimir Poutine, oblige la Russie à intégrer ce changement de paradigme dans sa stratégie:En accusant la Russie d’avoir tiré un drone contre un immeuble en Roumanie, les élites atlantistes suivent plusieurs objectifs. Outre la nécessité de faire oublier leur crime à Starobelsk, selon Karine Bechet:Pour réaliser ses plans, l’Otan a besoin de retravailler – et de vider – les sociétés. Ainsi, ces élites se comportent en parasite des pays qu’elles occupent en réalité, comme le précise Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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L’Otan veut mobiliser les sociétés contre la Russie
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur l’actualité internationale: l’escalade du conflit en Ukraine, l’attaque de drones en Roumanie et la mobilisation voulue par l’Otan, ainsi que la plainte de la Russie contre les pays baltes devant la CIJ.
L’attaque de l’armée atlantico-ukrainienne contre le dortoir de Starobelsk, dans la région de Lougansk, ayant fait 21 morts et une soixantaine de blessés, autant que le blocus informationnel en Occident, montre pour Karine Bechet que les Atlantistes savent pertinemment qu’ils commettent un crime:
"L'Otan n'a jamais accepté que ces régions, qui avant étaient dans l'Est de l'Ukraine, qui sont maintenant dans l'Ouest de la Russie, aient fait le choix de la Russie."
L’aggravation du conflit
en Ukraine, soulignée par le Président russe Vladimir Poutine, oblige la Russie à intégrer ce changement de paradigme dans sa stratégie:
"Il faut sortir des tirs de réponse pour reprendre la main stratégique et imposer une stratégie, qui oblige l'ennemi à s'adapter à vos actions. Et cette réponse militaire est, je dirais, le meilleur moyen de mettre en place l'ennemi face à ses responsabilités."
En accusant la Russie d’avoir tiré un drone contre un immeuble en Roumanie, les élites atlantistes suivent plusieurs objectifs. Outre la nécessité de faire oublier leur crime à Starobelsk, selon Karine Bechet:
"La Roumanie est instrumentalisée dans ce conflit, pour légitimer la remilitarisation de l'Europe."
Pour réaliser ses plans, l’Otan a besoin de retravailler – et de vider – les sociétés. Ainsi, ces élites se comportent en parasite des pays qu’elles occupent en réalité, comme le précise Karine Bechet:
"Cette mobilisation des ressources, dont parle [Rutte], s'accompagne également d'une mobilisation des esprits et des sociétés, c'est-à-dire qu'il veut réellement renforcer cette guerre mentale que conduisent les élites atlantistes contre les populations des pays qu'elles occupent, puisque c'est vraiment une logique de pouvoir d'occupation. Plus de contrôle, moins de liberté, les gens systématiquement en état de choc, donc qui ne réfléchissent pas."
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