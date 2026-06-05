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Kiev a violé le cessez-le-feu à la centrale nucléaire de Zaporojié, selon son administration

Kiev a violé le cessez-le-feu à la centrale nucléaire de Zaporojié, selon son administration

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Un drone a lancé un abus visant des membres de l'équipe de déminage du ministère russe de la Défense. 05.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-05T14:47+0200

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Cinq militaires ont été blessés et ont tous reçu les soins médicaux nécessaires."Cet incident s'est produit dans les premières heures du cessez-le-feu instauré pour permettre les travaux de remise en état de la ligne Dnieprovskaïa de 750 kV, essentielle à la sécurité de la centrale", a indiqué l'administration."Cet incident constitue une violation flagrante des garanties fournies par la partie ukrainienne."

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