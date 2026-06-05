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Kiev a violé le cessez-le-feu à la centrale nucléaire de Zaporojié, selon son administration
Kiev a violé le cessez-le-feu à la centrale nucléaire de Zaporojié, selon son administration
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Un drone a lancé un abus visant des membres de l'équipe de déminage du ministère russe de la Défense. 05.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-05T14:47+0200
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Cinq militaires ont été blessés et ont tous reçu les soins médicaux nécessaires."Cet incident s'est produit dans les premières heures du cessez-le-feu instauré pour permettre les travaux de remise en état de la ligne Dnieprovskaïa de 750 kV, essentielle à la sécurité de la centrale", a indiqué l'administration."Cet incident constitue une violation flagrante des garanties fournies par la partie ukrainienne."
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Kiev a violé le cessez-le-feu à la centrale nucléaire de Zaporojié, selon son administration

14:47 05.06.2026
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La centrale nucléaire de Zaporojié - Sputnik Afrique, 1920, 05.06.2026
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Un drone a lancé un abus visant des membres de l'équipe de déminage du ministère russe de la Défense.
Cinq militaires ont été blessés et ont tous reçu les soins médicaux nécessaires.

"Cet incident s'est produit dans les premières heures du cessez-le-feu instauré pour permettre les travaux de remise en état de la ligne Dnieprovskaïa de 750 kV, essentielle à la sécurité de la centrale", a indiqué l'administration.

"Cet incident constitue une violation flagrante des garanties fournies par la partie ukrainienne."
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