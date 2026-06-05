Kiev a violé le cessez-le-feu à la centrale nucléaire de Zaporojié, selon son administration
© Sputnik . Konstantin Mikhaltchevski / Accéder à la base multimédiaLa centrale nucléaire de Zaporojié
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Un drone a lancé un abus visant des membres de l'équipe de déminage du ministère russe de la Défense.
Cinq militaires ont été blessés et ont tous reçu les soins médicaux nécessaires.
"Cet incident s'est produit dans les premières heures du cessez-le-feu instauré pour permettre les travaux de remise en état de la ligne Dnieprovskaïa de 750 kV, essentielle à la sécurité de la centrale", a indiqué l'administration.
"Cet incident constitue une violation flagrante des garanties fournies par la partie ukrainienne."
"Cet incident s'est produit dans les premières heures du cessez-le-feu instauré pour permettre les travaux de remise en état de la ligne Dnieprovskaïa de 750 kV, essentielle à la sécurité de la centrale", a indiqué l'administration.
"Cet incident constitue une violation flagrante des garanties fournies par la partie ukrainienne."