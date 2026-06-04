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Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais

Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais

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La formation sportive des jeunes Africains est au cœur de la nouvelle édition de l'émission Pouls! Pour évoquer la coopération avec la Russie dans ce domaine... 04.06.2026, Sputnik Afrique

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Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais Sputnik Afrique La formation sportive des jeunes Africains est au cœur de la nouvelle édition de l'émission Pouls! Pour évoquer la coopération avec la Russie dans ce domaine, Sputnik a tendu le micro à des responsables congolais en marge du Forum des jeunes olympiens à Moscou.

Aussi dans cette émission:🎙 Simon Edgar Emerson Manzela, président de l'Association congolaise des jeux d'échecs;🎙 Marcus Opera, judoka congolais.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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