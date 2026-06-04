https://fr.sputniknews.africa/20260604/poutine-est-le-parrain-de-tous-les-judokas-mondiaux-et-inspire-la-formation-des-sportifs-congolais-1086367345.html
Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais
Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais
Sputnik Afrique
La formation sportive des jeunes Africains est au cœur de la nouvelle édition de l'émission Pouls! Pour évoquer la coopération avec la Russie dans ce domaine... 04.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-04T18:09+0200
2026-06-04T18:09+0200
2026-06-04T18:09+0200
pouls
sport
république du congo
judo
vladimir poutine
jeu d'échecs
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/04/1086367177_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b8d4283733e5fb2b98441fddf3e7bbe7.jpg
Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais
Sputnik Afrique
La formation sportive des jeunes Africains est au cœur de la nouvelle édition de l'émission Pouls! Pour évoquer la coopération avec la Russie dans ce domaine, Sputnik a tendu le micro à des responsables congolais en marge du Forum des jeunes olympiens à Moscou.
Aussi dans cette émission:🎙 Simon Edgar Emerson Manzela, président de l'Association congolaise des jeux d'échecs;🎙 Marcus Opera, judoka congolais.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
république du congo
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/04/1086367177_0:0:2445:1833_1920x0_80_0_0_b57eaa127aed85a8946eb4fb56b32293.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
sport, république du congo, judo, vladimir poutine, jeu d'échecs, аудио
sport, république du congo, judo, vladimir poutine, jeu d'échecs, аудио
Poutine est "le parrain de tous les judokas mondiaux" et inspire la formation des sportifs congolais
La formation sportive des jeunes Africains est au cœur de la nouvelle édition de l'émission Pouls! Pour évoquer la coopération avec la Russie dans ce domaine, Sputnik a tendu le micro à des responsables congolais en marge du Forum des jeunes olympiens à Moscou.
"Nous allons mettre le paquet pour la formation des jeunes. Avec l'appui russe, nous sommes conscients que les choses vont marcher et le Congo va aller en avant dans le cadre du sport, faire le podium et pourquoi pas les Jeux olympiques? C'est notre souhait," a déclaré Francis Atta Asiokarha Neyl, président de la Fédération congolaise de judo et des disciplines associées.
Aussi dans cette émission:
🎙 Simon Edgar Emerson Manzela, président de l'Association congolaise des jeux d'échecs;
🎙 Marcus Opera, judoka congolais.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify