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Coopération Mali-Russie: "C'est un partenariat stratégique"
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Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg entame son deuxième jour. Plusieurs invités africains sont présents pour l'occasion. Parmi eux, Mamadou... 04.06.2026, Sputnik Afrique
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Coopération Mali-Russie: "C'est un partenariat stratégique"
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Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg entame son deuxième jour. Plusieurs invités africains sont présents pour l'occasion. Parmi eux, Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités de la République du Mali, qui a accordé un entretien à Sputnik Afrique.
Retrouvez également dans cette émission:- July Moyo, ministre zimbabwéen du Développement énergétique, en exclusivité sur le SPIEF 2026 et les attentes de son pays.- Bachabi Raoufou, représentant des Étudiants béninois au Niger, et Oumarou Mamane Soumanou, secrétaire général de la Commission des Béninois au Niger, sur la visite du Président béninois au Niger. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Coopération Mali-Russie: "C'est un partenariat stratégique"
Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg entame son deuxième jour. Plusieurs invités africains sont présents pour l'occasion. Parmi eux, Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités de la République du Mali, qui a accordé un entretien à Sputnik Afrique.
"En tant que membre de la collectivité, nous apprécions énormément ce qui se fait entre les militaires maliens, d'abord, et les militaires russes, et entre les différentes autorités — les autorités maliennes et les autorités de la Russie — en matière de défense. Nous en avons vécu le plus dur, c'était le 25 avril, où nous avons perdu le ministre de la Défense et la contribution de la Russie a été très déterminante", a déclaré M.Diakité au micro de Sputnik Afrique.
"C'est un partenariat stratégique. Donc les domaines sont donnés, on commence par la défense et la sécurité. Mais parallèlement, la délégation malienne qui était là il n'y a pas un mois, avec le ministre de l'Économie et des Finances en tête. Et c'était tous les aspects du développement économique et social, à commencer par les routes, les mines, le commerce et l'énergie. Donc tout ça, le ministre était là pour parler de tout ça. D'autres départements aussi étaient représentés. Et le partenariat Russie-Mali va dans ce sens", a estimé le responsable malien.
Retrouvez également dans cette émission:
- July Moyo, ministre zimbabwéen du Développement énergétique, en exclusivité sur le SPIEF 2026 et les attentes de son pays.
- Bachabi Raoufou, représentant des Étudiants béninois au Niger, et Oumarou Mamane Soumanou, secrétaire général de la Commission des Béninois au Niger, sur la visite du Président béninois au Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !