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Coopération Mali-Russie: "C'est un partenariat stratégique"

Coopération Mali-Russie: "C'est un partenariat stratégique"

Sputnik Afrique

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg entame son deuxième jour. Plusieurs invités africains sont présents pour l'occasion. Parmi eux, Mamadou... 04.06.2026, Sputnik Afrique

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Coopération Mali-Russie: "C'est un partenariat stratégique" Sputnik Afrique Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg entame son deuxième jour. Plusieurs invités africains sont présents pour l'occasion. Parmi eux, Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités de la République du Mali, qui a accordé un entretien à Sputnik Afrique.

Retrouvez également dans cette émission:- July Moyo, ministre zimbabwéen du Développement énergétique, en exclusivité sur le SPIEF 2026 et les attentes de son pays.- Bachabi Raoufou, représentant des Étudiants béninois au Niger, et Oumarou Mamane Soumanou, secrétaire général de la Commission des Béninois au Niger, sur la visite du Président béninois au Niger. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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