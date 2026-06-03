https://fr.sputniknews.africa/20260603/une-exposition-photo-celebrant-les-85-ans-du-bureau-dinformation-sovietique-souvre-au-spief-2026-1086334932.html

Une exposition photo célébrant les 85 ans du bureau d'information soviétique s'ouvre au SPIEF 2026

Une exposition photo célébrant les 85 ans du bureau d'information soviétique s'ouvre au SPIEF 2026

Sputnik Afrique

Préparée par Sputnik à partir des archives de sa banque de médias, elle coïncide avec le 85e anniversaire de cette agence de presse, le Sovinformburo, célébré... 03.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-03T16:30+0200

2026-06-03T16:30+0200

2026-06-03T16:35+0200

exposition

photo

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/03/1086334768_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1ebe79ed3e9485d891de4d3ae2bd5099.jpg

L'exposition rend hommage aux correspondants de guerre de 1941-1945. Ceux qui ont regardé la mort en face à travers l'objectif de leur caméra et écrit leurs reportages sous le feu ennemi. Ils ont immortalisé les villes de l'URSS et d'Europe dévastées par les troupes nazies, ainsi que les atrocités de l'armée hitlérienne. Ils ont témoigné de l'héroïsme de l'armée et de l'arrière, des soldats partant au combat et des enfants travaillant dans les usines d'armement.L'exposition présente 20 photographies de ces correspondants de guerre légendaires.Les chroniques de cette terrible guerre ont été écrites par Anatoly Garanine, Georgi Zelma, Roman Karmen, Oleg Knorring, Olga Lander, Mark Redkine, Konstantin Simonov, Arkadi Chaïkhet, Ilya Ehrenbourg et bien d'autres.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

exposition, photo