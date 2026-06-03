Une exposition photo célébrant les 85 ans du bureau d'information soviétique s'ouvre au SPIEF 2026
16:30 03.06.2026 (Mis à jour: 16:35 03.06.2026)
© SputnikUne exposition photo célébrant les 85 ans du bureau d'information soviétique (Sovinformburo) au SPIEF 2026
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Préparée par Sputnik à partir des archives de sa banque de médias, elle coïncide avec le 85e anniversaire de cette agence de presse, le Sovinformburo, célébré le 24 juin.
L'exposition rend hommage aux correspondants de guerre de 1941-1945. Ceux qui ont regardé la mort en face à travers l'objectif de leur caméra et écrit leurs reportages sous le feu ennemi.
Ils ont immortalisé les villes de l'URSS et d'Europe dévastées par les troupes nazies, ainsi que les atrocités de l'armée hitlérienne.
Ils ont témoigné de l'héroïsme de l'armée et de l'arrière, des soldats partant au combat et des enfants travaillant dans les usines d'armement.
L'exposition présente 20 photographies de ces correspondants de guerre légendaires.
Les chroniques de cette terrible guerre ont été écrites par Anatoly Garanine, Georgi Zelma, Roman Karmen, Oleg Knorring, Olga Lander, Mark Redkine, Konstantin Simonov, Arkadi Chaïkhet, Ilya Ehrenbourg et bien d'autres.
Ils ont immortalisé les villes de l'URSS et d'Europe dévastées par les troupes nazies, ainsi que les atrocités de l'armée hitlérienne.
Ils ont témoigné de l'héroïsme de l'armée et de l'arrière, des soldats partant au combat et des enfants travaillant dans les usines d'armement.
L'exposition présente 20 photographies de ces correspondants de guerre légendaires.
Les chroniques de cette terrible guerre ont été écrites par Anatoly Garanine, Georgi Zelma, Roman Karmen, Oleg Knorring, Olga Lander, Mark Redkine, Konstantin Simonov, Arkadi Chaïkhet, Ilya Ehrenbourg et bien d'autres.