Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes
08:57 03.06.2026 (Mis à jour: 09:00 03.06.2026)
© Sputnik . Alexei Danichev / Accéder à la base multimédiaSt. Petersburg International Economic Forum 2026
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Les toutes premières images de l'événement ont été filmées par un correspondant de Sputnik.
🌍🌏 Le forum, qui réunit plus de 20.000 participants venant de plus de 130 pays et territoires, se tiendra du 3 au 6 juin dans la capitale culturelle russe.
🏛🇷🇺 Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes.— Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) June 3, 2026
Les toutes premières images de l'événement ont été filmées par un correspondant de Sputnik.
🌍🌏 Le forum, qui réunit plus de 20.000 participants venant de plus de 130 pays et territoires, se tiendra du 3 au… https://t.co/tzHiHly3hs pic.twitter.com/k51taiDtfi
🏛🇷🇺 Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes.— Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) June 3, 2026
Les toutes premières images de l'événement ont été filmées par un correspondant de Sputnik.
🌍🌏 Le forum, qui réunit plus de 20.000 participants venant de plus de 130 pays et territoires, se tiendra du 3 au… https://t.co/tzHiHly3hs pic.twitter.com/k51taiDtfi
Parmi les invités:
✅ la Tanzanie, représentée par sa Présidente Samia Suluhu Hassan,
✅ des délégations du Sud global, dont la Chine et le Brésil,
✅ de nombreux chefs de gouvernement, représentants d'organisations internationales et dirigeants d'entreprises,
✅ une délégation américaine, du jamais-vu depuis de nombreuses années.
Placé sous le thème "Dialogue pragmatique: la voie d’un avenir stable", le #SPIEF 2026 sera consacré à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement mondial dans un contexte de profonde transformation de l’économie globale.
✅ des délégations du Sud global, dont la Chine et le Brésil,
✅ de nombreux chefs de gouvernement, représentants d'organisations internationales et dirigeants d'entreprises,
✅ une délégation américaine, du jamais-vu depuis de nombreuses années.
Placé sous le thème "Dialogue pragmatique: la voie d’un avenir stable", le #SPIEF 2026 sera consacré à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement mondial dans un contexte de profonde transformation de l’économie globale.