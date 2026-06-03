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Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes 
Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes 
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Les toutes premières images de l'événement ont été filmées par un correspondant de Sputnik. 03.06.2026, Sputnik Afrique
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🌍🌏 Le forum, qui réunit plus de 20.000 participants venant de plus de 130 pays et territoires, se tiendra du 3 au 6 juin dans la capitale culturelle russe.Parmi les invités:✅ la Tanzanie, représentée par sa Présidente Samia Suluhu Hassan,✅ des délégations du Sud global, dont la Chine et le Brésil,✅ de nombreux chefs de gouvernement, représentants d'organisations internationales et dirigeants d'entreprises,✅ une délégation américaine, du jamais-vu depuis de nombreuses années. Placé sous le thème "Dialogue pragmatique: la voie d’un avenir stable", le #SPIEF 2026 sera consacré à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement mondial dans un contexte de profonde transformation de l’économie globale.
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Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes 

08:57 03.06.2026 (Mis à jour: 09:00 03.06.2026)
© Sputnik . Alexei Danichev / Accéder à la base multimédiaSt. Petersburg International Economic Forum 2026
St. Petersburg International Economic Forum 2026 - Sputnik Afrique, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
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🌍🌏 Le forum, qui réunit plus de 20.000 participants venant de plus de 130 pays et territoires, se tiendra du 3 au 6 juin dans la capitale culturelle russe.
Parmi les invités:
✅ la Tanzanie, représentée par sa Présidente Samia Suluhu Hassan,

✅ des délégations du Sud global, dont la Chine et le Brésil,

✅ de nombreux chefs de gouvernement, représentants d'organisations internationales et dirigeants d'entreprises,

✅ une délégation américaine, du jamais-vu depuis de nombreuses années.

Placé sous le thème "Dialogue pragmatique: la voie d’un avenir stable", le #SPIEF 2026 sera consacré à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement mondial dans un contexte de profonde transformation de l’économie globale.
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