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Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes

Le Forum économique de Saint-Pétersbourg 2026 ouvre ses portes

Sputnik Afrique

Les toutes premières images de l'événement ont été filmées par un correspondant de Sputnik. 03.06.2026, Sputnik Afrique

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🌍🌏 Le forum, qui réunit plus de 20.000 participants venant de plus de 130 pays et territoires, se tiendra du 3 au 6 juin dans la capitale culturelle russe.Parmi les invités:✅ la Tanzanie, représentée par sa Présidente Samia Suluhu Hassan,✅ des délégations du Sud global, dont la Chine et le Brésil,✅ de nombreux chefs de gouvernement, représentants d'organisations internationales et dirigeants d'entreprises,✅ une délégation américaine, du jamais-vu depuis de nombreuses années. Placé sous le thème "Dialogue pragmatique: la voie d’un avenir stable", le #SPIEF 2026 sera consacré à l’élaboration d’un nouveau modèle de développement mondial dans un contexte de profonde transformation de l’économie globale.

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