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La Côte d'Ivoire enregistre un boum de la production de coton

La Côte d'Ivoire enregistre un boum de la production de coton

Sputnik Afrique

La campagne cotonnière 2025-2026 en Côte d’Ivoire a enregistré une nette amélioration des rendements dans les principales zones de production, avec des... 03.06.2026, Sputnik Afrique

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Cette performance marque une progression significative par rapport à la campagne 2024-2025, au cours de laquelle le rendement moyen s’était établi à environ 700 kilogrammes à l’hectare, précise la même source.Les résultats présentés récemment à Bouaké (centre), font ressortir une amélioration notable des rendements dans plusieurs localités du bassin cotonnier ivoirien, ainsi qu’une progression de la qualité du coton produit.Bien que l’objectif contractuel de 1,2 tonne à l’hectare n’ait pas encore été atteint, le seuil d’une tonne à l’hectare a été franchi dans la quasi-totalité des sociétés cotonnières opérant dans le pays.Ces performances sont perçues comme un signal encourageant pour la relance de la filière cotonnière, l’une des principales cultures de rente en Côte d’Ivoire.Lors de cette rencontre, plusieurs producteurs ont toutefois relevé des contraintes pesant sur le développement du secteur, notamment les effets des changements climatiques, les pluies tardives durant la récolte, la hausse des prix des engrais, la rareté de la main-d’œuvre agricole, ainsi que les retards dans l’enlèvement du coton-graine et les paiements.En dépit de ces difficultés, les producteurs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts engagés afin d’améliorer davantage les performances de la filière lors de la prochaine campagne.

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