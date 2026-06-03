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En direct: les chefs d'État russe et tanzanien s'entretiennent au Kremlin

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Samia Suluhu Hassan est arrivée à Moscou la veille en visite d'État, qui se déroule jusqu'au 5 juin. C’est sa première visite d’État depuis son élection en... 03.06.2026, Sputnik Afrique

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Les deux dirigeants doivent se réunir en comités restreint et élargi. La Tanzanie et la Russie devraient signer des accords clés dans de nombreux secteurs.

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