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En direct: les chefs d'État russe et tanzanien s'entretiennent au Kremlin
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Samia Suluhu Hassan est arrivée à Moscou la veille en visite d'État, qui se déroule jusqu'au 5 juin. C’est sa première visite d’État depuis son élection en... 03.06.2026, Sputnik Afrique
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En direct: les chefs d'État russe et tanzanien s'entretiennent au Kremlin

14:25 03.06.2026
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Samia Suluhu Hassan est arrivée à Moscou la veille en visite d'État, qui se déroule jusqu'au 5 juin. C’est sa première visite d’État depuis son élection en octobre 2025. C'est également le premier voyage d’un chef d’État tanzanien en Russie depuis des décennies.
Les deux dirigeants doivent se réunir en comités restreint et élargi. La Tanzanie et la Russie devraient signer des accords clés dans de nombreux secteurs.
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