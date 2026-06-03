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"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds"
"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds"
Sputnik Afrique
Le coup d'envoi de l'édition 2026 du Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Des participants africains ont fait le déplacement pour l'occasion... 03.06.2026, Sputnik Afrique
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"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds"
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Le coup d'envoi de l'édition 2026 du Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Des participants africains ont fait le déplacement pour l'occasion. Pour Sputnik Afrique, Hamadoun Bah, premier sécrétaire du Conseil économique et social environnemental et culturel du Mali, est revenu sur sa participation.
Retrouvez également dans cette émission:- Sultan Juma Kakuba, professeur agrégé à l'université ougandaise de Kyambogo, chef du Département de sciences politiques et d'administration publique et analyste politique, sur la visite de la Présidente tanzanienne en Russie.- Che Hellu-Lawson, économiste togolais, sur les blocages qui empêchent les pays africains de transformer leurs matières premières sur place.- Pape Ibrahima Senghor, membre de la coalition Diomaye President, sur le nouveau gouvernement au Sénégal.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds"
Le coup d'envoi de l'édition 2026 du Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Des participants africains ont fait le déplacement pour l'occasion. Pour Sputnik Afrique, Hamadoun Bah, premier sécrétaire du Conseil économique et social environnemental et culturel du Mali, est revenu sur sa participation.
"On voit bien que la Russie est ouverte et également nous attend: c'est un grand forum. Un grand forum où l'Afrique, malheureusement, n'est pas très très présente. Je comprends. Or, il y a des opportunités en Afrique, surtout au Mali. Au Mali, les opportunités ne manquent pas. C'est un pays quasiment vierge qui attend beaucoup d'investissements, qui attend des partenaires. Et donc ce forum, c'est une belle occasion pour notre pays d'être là, d'être présent et de parler de lui", a déclaré au micro de Zone de Contact Hamadoun Bah.
"Je me réjouis déjà que Sputnik connaisse très bien la situation du Mali et les relations entre le Mali et la Russie. Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué une relation, des partenariats très très grands, très féconds. Il y a eu malheureusement une petite interruption, mais pas totale, avec un régime qui est arrivé naturellement avec les implications des Occidentaux. Nous avons repris le droit chemin et depuis, [nous avons] maintenant avec la Russie des partenariats excellents. Nous avons dit: 'Nous sommes un peuple souverain, un peuple indépendant, très jaloux de sa souveraineté'. Nous sommes un peuple très fier", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Sultan Juma Kakuba, professeur agrégé à l'université ougandaise de Kyambogo, chef du Département de sciences politiques et d'administration publique et analyste politique, sur la visite de la Présidente tanzanienne en Russie.
- Che Hellu-Lawson, économiste togolais, sur les blocages qui empêchent les pays africains de transformer leurs matières premières sur place.
- Pape Ibrahima Senghor, membre de la coalition Diomaye President, sur le nouveau gouvernement au Sénégal.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !