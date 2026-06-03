https://fr.sputniknews.africa/20260603/depuis-les-independances-le-mali-et-la-russie-ont-noue-des-partenariats-tres-feconds-1086331910.html

"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds"

"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds"

Sputnik Afrique

Le coup d'envoi de l'édition 2026 du Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Des participants africains ont fait le déplacement pour l'occasion... 03.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-03T15:17+0200

2026-06-03T15:17+0200

2026-06-03T15:17+0200

zone de contact

podcasts

mali

russie

coopération

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/03/1086331731_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_aa94a59c2f51de97b8232239a3d0f00b.jpg

"Depuis les indépendances, le Mali et la Russie ont noué des partenariats très féconds" Sputnik Afrique Le coup d'envoi de l'édition 2026 du Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Des participants africains ont fait le déplacement pour l'occasion. Pour Sputnik Afrique, Hamadoun Bah, premier sécrétaire du Conseil économique et social environnemental et culturel du Mali, est revenu sur sa participation.

Retrouvez également dans cette émission:- Sultan Juma Kakuba, professeur agrégé à l'université ougandaise de Kyambogo, chef du Département de sciences politiques et d'administration publique et analyste politique, sur la visite de la Présidente tanzanienne en Russie.- Che Hellu-Lawson, économiste togolais, sur les blocages qui empêchent les pays africains de transformer leurs matières premières sur place.- Pape Ibrahima Senghor, membre de la coalition Diomaye President, sur le nouveau gouvernement au Sénégal.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, mali, russie, coopération, аудио