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Bénin-Niger: les deux Présidents misent sur la réouverture de la frontière

Bénin-Niger: les deux Présidents misent sur la réouverture de la frontière

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Le Niger et le Bénin ont convenu de mettre en place un comité d'experts chargé d’examiner les conditions de la réouverture de leurs frontières communes, à... 03.06.2026, Sputnik Afrique

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Selon un communiqué conjoint publié mardi au terme de cette visite, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer à la levée des obstacles entravant le renforcement de leur coopération bilatérale, notamment à travers la réouverture de la frontière entre les deux pays.Le comité d’experts sera chargé d’identifier les contraintes et les conditions nécessaires à la réouverture de cette frontière, fermée à la suite d’une période de tensions diplomatiques. Il disposera d’un délai de quinze jours pour soumettre ses conclusions aux chefs d’État des deux pays.Sur le plan sécuritaire, les dirigeants nigérien et béninois ont réitéré leur détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme dans la sous-région, soulignant que ces phénomènes compromettent la mise en œuvre effective des programmes de développement engagés par leurs gouvernements respectifs.Cette visite d’amitié et de travail s’inscrit dans le cadre de la politique de bon voisinage que le président béninois, investi en mai dernier, entend promouvoir avec l’ensemble des pays riverains du Bénin, selon la présidence béninoise.Il s’agit du deuxième déplacement à l’étranger de Romuald Wadagni depuis son investiture, après une première visite au Nigeria. Après son séjour à Niamey, le président béninois s’est rendu le même jour à Ouagadougou pour une visite de travail au Burkina Faso, membre, au même titre que le Niger, de l’Alliance des États du Sahel (AES).

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