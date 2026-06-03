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"Aucun État dans le monde ne risquera une guerre nucléaire contre la Russie"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopolitologue français Pierre-Emmanuel Thomann, enseignant-chercheur en France et conférencier dans différents... 03.06.2026, Sputnik Afrique
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"Aucun État dans le monde ne risquera une guerre nucléaire contre la Russie"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopolitologue français Pierre-Emmanuel Thomann, enseignant-chercheur en France et conférencier dans différents université russes, explique la genèse de la dissuasion nucléaire avancée de la France et ses conséquences géopolitiques pour l’hexagone en cas de conflit majeur avec la Russie.
Pierre-Emmanuel Thomann explique que la question essentielle porte moins sur la souveraineté nucléaire que sur les conséquences géopolitiques. Ce projet risque d’entraîner la France dans une rivalité croissante avec la Russie. Selon lui, pour rester crédible au sein des alliances, la France pourrait s’aligner sur les priorités des États les plus opposés à la Russie, ces derniers considérant la dissuasion avancée comme un complément à la dissuasion américaine et non comme une autonomie stratégique européenne. Enseignant-chercheur ajoute qu’aucun État n’oserait déclencher une guerre nucléaire contre la Russie et estime que ce projet pourrait être soit abandonné par le prochain président français, soit réduit à un instrument de politique déclaratoire qui diminuerait la marge de manœuvre de la France sans accroître sa souveraineté.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Aucun État dans le monde ne risquera une guerre nucléaire contre la Russie"
14:20 03.06.2026 (Mis à jour: 14:20 09.06.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopolitologue français Pierre-Emmanuel Thomann, enseignant-chercheur en France et conférencier dans différents université russes, explique la genèse de la dissuasion nucléaire avancée de la France et ses conséquences géopolitiques pour l’hexagone en cas de conflit majeur avec la Russie.
Pierre-Emmanuel Thomann explique que la question essentielle porte moins sur la souveraineté nucléaire que sur les conséquences géopolitiques. Ce projet risque d’entraîner la France dans une rivalité croissante avec la Russie.
"Il ne s’agit en fait pas de dissuasion nucléaire européenne mais un projet de dissuasion nucléaire avancée porté par la France selon un processus de consultations avec des partenaires européens pour que l’arme nucléaire française contribue à la sécurité de ces États", a affirmé Pierre‑Emmanuel Thomann.
Selon lui, pour rester crédible au sein des alliances, la France pourrait s’aligner sur les priorités des États les plus opposés à la Russie, ces derniers considérant la dissuasion avancée comme un complément à la dissuasion américaine et non comme une autonomie stratégique européenne.
Enseignant-chercheur ajoute qu’aucun État n’oserait déclencher une guerre
nucléaire contre la Russie et estime que ce projet pourrait être soit abandonné par le prochain président français, soit réduit à un instrument de politique déclaratoire qui diminuerait la marge de manœuvre de la France sans accroître sa souveraineté.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!