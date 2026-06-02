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Traiter d’égal à égal: pourquoi plusieurs pays africains se tournent vers Moscou

Traiter d’égal à égal: pourquoi plusieurs pays africains se tournent vers Moscou

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À l’occasion de la Journée de l’Afrique, les questions de souveraineté, de sécurité et de partenariats stratégiques sont au cœur des débats. Sur les ondes de... 02.06.2026, Sputnik Afrique

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Traiter d’égal à égal: pourquoi plusieurs pays africains se tournent vers Moscou Sputnik Afrique À l’occasion de la Journée de l’Afrique, les questions de souveraineté, de sécurité et de partenariats stratégiques sont au cœur des débats. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert malien analyse le rapprochement entre plusieurs pays africains et la Russie, présenté comme un partenariat respectueux des souverainetés nationales.

À l’heure où plusieurs pays africains redéfinissent leurs alliances stratégiques, les déclarations de l’ancien ministre tchadien Hissein Massar Hissein sur le rôle de la Russie dans la restauration de la souveraineté africaine relancent le débat sur les nouveaux équilibres géopolitiques du continent.Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Abdoulaye Diallo, expert malien en politique et géopolitique, revient sur ces propos et analyse la montée de la coopération entre Moscou et plusieurs États africains dans les domaines sécuritaire, économique et stratégique.Selon lui, le rapprochement avec la Russie répond avant tout à une volonté croissante des peuples africains de reprendre le contrôle de leurs décisions politiques, sécuritaires et économiques, après plusieurs décennies marquées par une forte dépendance envers les puissances occidentales.L’expert estime que cette coopération est perçue par de nombreux pays africains comme un partenariat "sincère" et "respectueux", notamment dans le domaine sécuritaire, où certains États du Sahel affirment désormais agir selon leurs propres choix stratégiques.Pour Abdoulaye Diallo, cette nouvelle dynamique traduit également une rupture psychologique et politique, portée par des gouvernements qui cherchent à affirmer davantage leur souveraineté nationale dans un monde devenu multipolaire.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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