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Thomann: L’Occident opère une hiérarchie entre les Nations

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Dans cette émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse les implications géopolitiques de l’attaque contre le dortoir du... 02.06.2026, Sputnik Afrique

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Thomann: L’Occident opère une hiérarchie entre les Nations Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse les implications géopolitiques de l’attaque contre le dortoir du collège de Starobelsk, dans la région de Lougansk, par l’armée atlantico-ukrainienne.

Pierre-Emmanuel Thomann souligne:Le sens de l’acte de terrorisme commis par l’armée atlantico-ukrainienne à Starobelsk est multiple:Malgré la propagande accusant la Russie d’escalade pour sa réponse pour cet acte atroce, selon Pierre-Emmanuel Thomann:"En fait, le message envoyé par la Russie, je pense, a quand même été reçu 5 sur 5 par les gens qui comprennent la géopolitique et la géostratégie."Et l’enjeu de la guerre en Ukraine est stratégique pour la Russie:"Dans le cas présent, la Russie de facto doit agir et avoir une profondeur stratégique du point de la géostratégie pour que son territoire ne soit pas mis en danger en permanence par le territoire ukrainien. Ce qui demande, au fur et à mesure que l'aide à Kiev augmente, notamment en matière de drones et de tirs de missiles dans la profondeure russe, la Russie doit élargir sa zone tampon de sécurité pour protéger aussi la Crimée, qui est, je dirais, l'endroit le plus géostratégique dans ce conflit pour la Russie. Mais évidemment, ça, ce n'est qu'un des volets du conflit. L'autre volet, c'est la nouvelle configuration géopolitique mondiale, où le territoire ukrainien représente une question de sécurité pour la Russie, mais surtout au niveau mondial. C'est un des éléments, qui va déterminer le futur ordre mondial et la future configuration géopolitique multipolaire ou unipolaire, comme cherchent à le maintenir les Occidentaux."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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