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Thomann: L’Occident opère une hiérarchie entre les Nations
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Dans cette émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse les implications géopolitiques de l’attaque contre le dortoir du... 02.06.2026, Sputnik Afrique
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Thomann: L’Occident opère une hiérarchie entre les Nations
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Dans cette émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse les implications géopolitiques de l’attaque contre le dortoir du collège de Starobelsk, dans la région de Lougansk, par l’armée atlantico-ukrainienne.
Pierre-Emmanuel Thomann souligne:Le sens de l’acte de terrorisme commis par l’armée atlantico-ukrainienne à Starobelsk est multiple:Malgré la propagande accusant la Russie d’escalade pour sa réponse pour cet acte atroce, selon Pierre-Emmanuel Thomann:"En fait, le message envoyé par la Russie, je pense, a quand même été reçu 5 sur 5 par les gens qui comprennent la géopolitique et la géostratégie."Et l’enjeu de la guerre en Ukraine est stratégique pour la Russie:"Dans le cas présent, la Russie de facto doit agir et avoir une profondeur stratégique du point de la géostratégie pour que son territoire ne soit pas mis en danger en permanence par le territoire ukrainien. Ce qui demande, au fur et à mesure que l'aide à Kiev augmente, notamment en matière de drones et de tirs de missiles dans la profondeure russe, la Russie doit élargir sa zone tampon de sécurité pour protéger aussi la Crimée, qui est, je dirais, l'endroit le plus géostratégique dans ce conflit pour la Russie. Mais évidemment, ça, ce n'est qu'un des volets du conflit. L'autre volet, c'est la nouvelle configuration géopolitique mondiale, où le territoire ukrainien représente une question de sécurité pour la Russie, mais surtout au niveau mondial. C'est un des éléments, qui va déterminer le futur ordre mondial et la future configuration géopolitique multipolaire ou unipolaire, comme cherchent à le maintenir les Occidentaux."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Thomann: L’Occident opère une hiérarchie entre les Nations
Dans cette émission de Sans Détour, Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique, analyse les implications géopolitiques de l’attaque contre le dortoir du collège de Starobelsk, dans la région de Lougansk, par l’armée atlantico-ukrainienne.
Pierre-Emmanuel Thomann souligne:
"Il y a malheureusement, du point de vue de l'Occident -et cela devient de plus en plus évident au fur et à mesure de l’aggravation de ce conflit-, une hiérarchie entre les Nations. C'est-à-dire que la vie n'a pas la même valeur selon les Nations auxquelles on appartient. La Russie, du point de vue de l'Occident, est au bas de l’échelle. Donc, les morts en Russie ont moins d'importance. Ensuite, c'est en Ukraine, même si les Occidentaux soutiennent l'Ukraine, le fait que les Ukrainiens soient envoyés au front comme chair à canon jusqu'au dernier, c'est de moindre importance, puisque ça n'a aucun effet sur les sociétés."
Le sens de l’acte de terrorisme commis par l’armée atlantico-ukrainienne à Starobelsk est multiple:
"Il y a d'une part, puisque de factol'armée ukrainienne perd du terrain en Ukraine, malgré toute la propagande qui est faite dans les pays de l'Otan dans le sens inverse, c'est une sorte de compensation par les extrémistes de Kiev pour montrer qu'ils peuvent mettre en danger la vie des civils dans cette région. Ils n'acceptent toujours pas la réunification à la Russie. Deuxièmement, du point de vue occidental, je pense que l'objectif est sans doute d'essayer de retourner la population, de montrer à la population qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part. Et comme ils perdent militairement, ils perdent du terrain sur le front, c'est d'essayer de diviser, de créer le doute dans la population russe."
Malgré la propagande accusant la Russie d’escalade pour sa réponse pour cet acte atroce, selon Pierre-Emmanuel Thomann:
"En fait, le message envoyé par la Russie, je pense, a quand même été reçu 5 sur 5 par les gens qui comprennent la géopolitique et la géostratégie."
Et l’enjeu de la guerre en Ukraine est stratégique pour la Russie:
"Dans le cas présent, la Russie de facto doit agir et avoir une profondeur stratégique du point de la géostratégie pour que son territoire ne soit pas mis en danger en permanence par le territoire ukrainien. Ce qui demande, au fur et à mesure que l'aide à Kiev augmente, notamment en matière de drones et de tirs de missiles dans la profondeure russe, la Russie doit élargir sa zone tampon de sécurité pour protéger aussi la Crimée, qui est, je dirais, l'endroit le plus géostratégique dans ce conflit pour la Russie. Mais évidemment, ça, ce n'est qu'un des volets du conflit. L'autre volet, c'est la nouvelle configuration géopolitique mondiale, où le territoire ukrainien représente une question de sécurité pour la Russie, mais surtout au niveau mondial. C'est un des éléments, qui va déterminer le futur ordre mondial et la future configuration géopolitique multipolaire ou unipolaire, comme cherchent à le maintenir les Occidentaux."
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