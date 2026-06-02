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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre
Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre
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Au coeur du nouvel épisode de Pouls: la souveraineté numérique et technologique du continent africain. Selon les experts en la matière, cela est envisageable... 02.06.2026, Sputnik Afrique
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Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre
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Au coeur du nouvel épisode de Pouls: la souveraineté numérique et technologique du continent africain. Selon les experts en la matière, cela est envisageable uniquement via la formation des jeunes cadres à plusieurs niveaux, ainsi que via la diversification des partenariats.
Tel est l'avis de Mme Sogoba Jacqueline Konaté, enseignante-chercheuse en informatique et directrice du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali. Aussi dans cette émission:🎙 Sylvain Zongo, pionnier de l’Internet du Burkina Faso.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre

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Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre
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Au coeur du nouvel épisode de Pouls: la souveraineté numérique et technologique du continent africain. Selon les experts en la matière, cela est envisageable uniquement via la formation des jeunes cadres à plusieurs niveaux, ainsi que via la diversification des partenariats.
"Dans un contexte où l'on n'a pas suffisamment de gens formés, on sera toujours dans la dépendance. Puisqu'on ne produit pas les solutions, nous devons former des gens pour qu'ils puissent apprendre à produire avec un partenariat gagnant-gagnant. Avec des gens qui sont réellement pour notre autonomie, pour notre indépendance, nous pouvons entreprendre une telle démarche".
Tel est l'avis de Mme Sogoba Jacqueline Konaté, enseignante-chercheuse en informatique et directrice du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali.
Aussi dans cette émission:
🎙 Sylvain Zongo, pionnier de l’Internet du Burkina Faso.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripodsSpotify
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