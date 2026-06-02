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Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre

Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre

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Au coeur du nouvel épisode de Pouls: la souveraineté numérique et technologique du continent africain. Selon les experts en la matière, cela est envisageable... 02.06.2026, Sputnik Afrique

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Souveraineté numérique de l'Afrique: former pour ne plus dépendre Sputnik Afrique Au coeur du nouvel épisode de Pouls: la souveraineté numérique et technologique du continent africain. Selon les experts en la matière, cela est envisageable uniquement via la formation des jeunes cadres à plusieurs niveaux, ainsi que via la diversification des partenariats.

Tel est l'avis de Mme Sogoba Jacqueline Konaté, enseignante-chercheuse en informatique et directrice du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali. Aussi dans cette émission:🎙 Sylvain Zongo, pionnier de l’Internet du Burkina Faso.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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