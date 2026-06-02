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Le Togo lance sa campagne nationale de reboisement
Le Togo lance sa campagne nationale de reboisement
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Les autorités togolaises viennent de lancer la campagne nationale de reboisement sur l’ensemble du territoire du pays, une initiative qui s’inscrit dans le... 02.06.2026, Sputnik Afrique
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Initiée par le ministère de l’Environnement et des ressources forestières, cette campagne, qui se poursuivra durant tout le mois de juin, invite les populations à planter des arbres, tout en les sensibilisant à l’importance du reboisement et à l'adhésion massive à cette initiative, soulignent des médias locaux.Désormais ancrée dans les habitudes des Togolais, cette campagne mobilise les différentes parties prenantes et les acteurs du secteur forestier autour des enjeux de restauration du couvert végétal et des dispositifs d'accompagnement mis en place dans les différentes localités.D'après le ministère de tutelle, cette campagne sera également l'occasion de dresser le bilan des cinq dernières années du programme national de reboisement.Cette initiative coïncide avec la Journée nationale de l’arbre (1er juin), dont la célébration vise à intensifier les efforts de reboisement en encourageant la mise en terre d’arbres, au-delà de l'aspect commémoratif.
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Le Togo lance sa campagne nationale de reboisement
Les autorités togolaises viennent de lancer la campagne nationale de reboisement sur l’ensemble du territoire du pays, une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme national de mise en terre d’un milliard d’arbres à l’horizon 2030.
Initiée par le ministère de l’Environnement et des ressources forestières, cette campagne, qui se poursuivra durant tout le mois de juin, invite les populations à planter des arbres, tout en les sensibilisant à l’importance du reboisement et à l'adhésion massive à cette initiative, soulignent des médias locaux.
Désormais ancrée dans les habitudes des Togolais, cette campagne mobilise les différentes parties prenantes et les acteurs du secteur forestier autour des enjeux de restauration du couvert végétal et des dispositifs d'accompagnement mis en place dans les différentes localités.
D'après le ministère de tutelle, cette campagne sera également l'occasion de dresser le bilan des cinq dernières années du programme national de reboisement.
Cette initiative coïncide avec la Journée nationale de l’arbre (1er juin), dont la célébration vise à intensifier les efforts de reboisement en encourageant la mise en terre d’arbres, au-delà de l'aspect commémoratif.