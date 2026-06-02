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Le Sénégal dévoile un nouveau gouvernement

Le Sénégal dévoile un nouveau gouvernement

Sputnik Afrique

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, a dévoilé lundi soir la composition d'un gouvernement de 30 membres. 02.06.2026, Sputnik Afrique

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La nouvelle équipe gouvernementale intervient dans un contexte de recomposition politique et de réaménagement de l'exécutif, plusieurs personnalités technocrates et politiques ayant été appelées à intégrer le gouvernement.Cette configuration marque une évolution notable de la scène politique sénégalaise, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), disposant de la majorité parlementaire depuis les dernières élections législatives. Quelques heures avant l'annonce du gouvernement, Ousmane Sonko avait annoncé que que les membres de sa formation ne participeraient pas à la nouvelle équipe gouvernementale.Présentant les orientations du nouvel exécutif, le Premier ministre sénégalais a indiqué que celui-ci constitue un "gouvernement de mission et d'obligation de résultats", reposant sur "un socle politique et un socle technocratique" et accordant une place importante aux jeunes et aux femmes.Il a également souligné que l'action gouvernementale sera marquée par "un changement de méthode", axée sur "la cohérence institutionnelle et la cohérence de l'action gouvernementale", ainsi que sur une mobilisation accrue des compétences nationales et de la diaspora.Plusieurs membres de la précédente équipe ont été reconduits, notamment Cheikh Diba à l'Économie, Cheikh Niane aux Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Dièye à l'Hydraulique et à l'Assainissement, Moustapha Guirassy à l'Éducation nationale, Ibrahima Sy à la Santé, Moussa Bala Fofana à l'Urbanisme, Yankhoba Diémé aux Forces armées, Déthié Fall aux Infrastructures et Bakary Sarr à la Communication.Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, avait nommé, le 26 mai dernier, Ahmadou Al Aminou Lô au poste de Premier ministre, en remplacement de Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée nationale.

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