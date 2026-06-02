La Russie a mené une frappe massive en représailles à l'attentat terroriste de Starobelsk – Défense
© Sputnik . Stanislav KrassilnikovUn lance-roquettes multiples Grad russe en action sur l'axe de Dniepropetrovsk
© Sputnik . Stanislav Krassilnikov
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Dix entreprises militaires à Kiev ont été ciblées, a annoncé le ministère.
L'essentiel sur cette frappe, selon le communiqué ministériel:
🔹Parmi ces dix entreprises figurent l'association Abris PT, le bureau d'études spécialisé en matière d'industrie électronique Spektr, l'usine Maïak et la société d'État UkrSpecExport.
🔹Trois centres de recrutement ont également été touchés à Kiev.
🔹À Zaporojié, les ateliers d'une usine de construction mécanique et d'une usine de moteurs d'avions ont été frappés.
🔹Dans la région de Dniepropetrovsk, une usine produisant des composants pour drones d'attaque à longue portée et pour missiles a été touchée, de même qu'un centre logistique.
🔹 Dans la région de Kharkov, trois entreprises de l'industrie de défense, dont l'entreprise aéronautique d'État de Kharkov, et deux installations de production et de stockage d'énergie ont été touchées.
🔹 Dans la région de Soumy, une entreprise de défense a été ciblée.
🔹 Des entreprises de l'industrie militaire ont également été visées dans plusieurs autres régions de l'Ukraine, ainsi que les infrastructures de six aérodromes militaires.
🔹Parmi ces dix entreprises figurent l'association Abris PT, le bureau d'études spécialisé en matière d'industrie électronique Spektr, l'usine Maïak et la société d'État UkrSpecExport.
🔹Trois centres de recrutement ont également été touchés à Kiev.
🔹À Zaporojié, les ateliers d'une usine de construction mécanique et d'une usine de moteurs d'avions ont été frappés.
🔹Dans la région de Dniepropetrovsk, une usine produisant des composants pour drones d'attaque à longue portée et pour missiles a été touchée, de même qu'un centre logistique.
🔹 Dans la région de Kharkov, trois entreprises de l'industrie de défense, dont l'entreprise aéronautique d'État de Kharkov, et deux installations de production et de stockage d'énergie ont été touchées.
🔹 Dans la région de Soumy, une entreprise de défense a été ciblée.
🔹 Des entreprises de l'industrie militaire ont également été visées dans plusieurs autres régions de l'Ukraine, ainsi que les infrastructures de six aérodromes militaires.