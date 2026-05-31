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Les trois éléments de la guerre cognitive contemporaine: vitesse, personnalisation et permanence

Les trois éléments de la guerre cognitive contemporaine: vitesse, personnalisation et permanence

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Les trois éléments de la guerre cognitive contemporaine: vitesse, personnalisation et permanence Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre Européen de Droit et d'Économie (ESSEC) analyse les méthodes de guerre cognitive utilisées dans le discours politico-médiatique occidental.

Selon Charles Salvaudon, la permanence de la guerre cognitive brouille aujourd’hui la frontière, qui existait entre la paix et la guerre:Toutefois, la capacité du discours à modifier la réalité a des limites et, comme l’explique Charles Salvaudon:L’intégration par le Pentagone des géants du numérique donne une nouvelle puissance à la guerre cognitive:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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