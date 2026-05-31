Les trois éléments de la guerre cognitive contemporaine: vitesse, personnalisation et permanence
Les trois éléments de la guerre cognitive contemporaine: vitesse, personnalisation et permanence
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre Européen de Droit et d'Économie (ESSEC) analyse les méthodes de guerre cognitive utilisées dans le discours politico-médiatique occidental.
Selon Charles Salvaudon, la permanence de la guerre cognitive brouille aujourd’hui la frontière, qui existait entre la paix et la guerre:
"Je pense que la notion de guerre et de paix n'a plus lieu d'être finalement. C'est triste. On est dans un monde de communication, on est dans le monde de la manipulation surtout. On est dans un monde d'influence politique. Donc tous les moyens sont permis, tous les coups sont permis. Donc, il n'y a plus réellement cette simplicité entre guerre et paix, le bien et le mal, le juste et l’injuste. Tout ça, ça vole en éclats aujourd'hui, dans ce monde fragmenté".
Toutefois, la capacité du discours à modifier la réalité a des limites et, comme l’explique Charles Salvaudon:
"Le discours politique peut influencer les perceptions pendant un certain temps, mais il finit toujours par se confronter finalement au réel – économique, social ou géopolitique. Donc, lorsque les écarts deviennent un peu trop importants entre le récit et l'expérience vécue des populations, une crise de crédibilité apparaît et c'est précisément ce que nous observons aujourd'hui dans de nombreuses démocraties occidentales".
L’intégration par le Pentagone des géants du numérique donne une nouvelle puissance à la guerre cognitive:
"Le développement du numérique change radicalement l'échelle de la guerre cognitive. Donc, on ne parle plus simplement de propagande médiatique classique, mais d'une capacité potentielle d'influence massive, automatisée et personnalisée. Donc l'intelligence artificielle permet désormais d'analyser les comportements humains, les émotions collectives, les vulnérabilités psychologiques et les dynamiques sociales avec une puissance qui est particulièrement importante dans le cas du Pentagone et des grandes entreprises technologiques que vous avez citées. Nous assistons à une fusion croissante entre puissance technologique privée et puissance militaire étatique. Cela marque une nouvelle étape de la géopolitique, c’est-à-dire que les l'infrastructures numériques civiles deviennent finalement progressivement des infrastructures stratégiques de sécurité nationale".
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