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"C'est en quelque sorte le règne de Goebbels actuellement, partout"

"C'est en quelque sorte le règne de Goebbels actuellement, partout"

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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, l’attaque sanglante contre le dortoir... 31.05.2026, Sputnik Afrique

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"C'est en quelque sorte le règne de Goebbels actuellement, partout" Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, l’attaque sanglante contre le dortoir du collège de Starobelsk, la réponse russe, la loi russe de saisie des biens des "relocants" et l’activité du renseignement atlantiste dans l’espace post-soviétique.

Pour Karine Bechet, le tir de l’armée atlantico-ukrainienne sur Starobelsk dans la République de Lougansk, qui a fait 21 morts et une soixantaine de blessés, de jeunes étudiants, est un crime de guerre. La raison est toujours la même:L’hypocrisie et le fanatisme des Atlantistes ont été ici visibles à la fois par le refus d’envoyer des journalistes, mais également par l’accusation faite à la Russie pour sa réponse. Les élites atlantistes sont en fait en guerre contre les populations nationales:Pour Karine Bechet, l’adoption par la Chambre basse du Parlement russe, prévoyant la confiscation des biens des Russes partis à l’étranger et travaillant contre elle, marque un changement dans la ligne russe:Le FSB met l’accent sur le travail de sape des services de renseignements étrangers dans l’espace post-soviétique, afin de manipuler les sociétés sous couvert de coopération. Comme le souligne Karine Bechet, le renseignement au sein de l’UE s’institutionnalise sous la tutelle américaine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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