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Sputnik a organisé une table ronde d'experts à l'occasion de la Journée de l'Afrique

Sputnik a organisé une table ronde d'experts à l'occasion de la Journée de l'Afrique

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Les experts ont débattu de la manière dont la montée de l'instabilité mondiale et l'aspiration des États africains à un monde multipolaire transforment les... 28.05.2026, Sputnik Afrique

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À cet événement, organisé à l'occasion de la Journée de l'Afrique ont participé: Moctar Seck, chef de la division Innovation et Technologies de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a évoqué le développement de la coopération russo-africaine dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies numériques. L'expert a particulièrement souligné le potentiel des initiatives conjointes dans ce secteur: Hassan Khannenje, directeur de l'Institut international d'études stratégiques HORN, a souligné la nécessité d'établir un cadre systémique pour l'interaction entre la Russie et l'Afrique à tous les niveaux. L'expert a fait observer que c'est précisément cet élément qui fait défaut dans les relations actuelles: Dareskedar Taye, chercheur principal à l'Institut des affaires étrangères d'Éthiopie, a exposé les perspectives de la coopération bilatérale entre la Russie et l'Éthiopie dans le contexte des transformations mondiales et de leurs répercussions sur les pays africains. Il a particulièrement insisté sur l'importance de la coopération russo-africaine en matière de sécurité alimentaire: Philani Mthembu, directeur exécutif de l'Institut du dialogue mondial d’Afrique du Sud, a souligné le caractère stratégique des relations russo-africaines:Viktoria Boudanova, directrice de Sputnik Afrique, a présenté le développement de la coopération médiatique entre la Russie et les pays d'Afrique. L'experte a mis en avant l'importance d'élargir la présence informationnelle sur le continent et de coopérer avec les partenaires médiatiques locaux: Vsevolod Sviridov, directeur adjoint du Centre d'études africaines de la HSE, a attiré l'attention sur la diversification de la coopération russo-africaine, qui dépasse désormais les secteurs traditionnels: Claire Amouhaya, maître de conférences au département de théorie et d'histoire des relations internationales de l'Université Patrice Lumumba, a évoqué les perspectives de coopération entre la Russie et les pays d'Afrique dans les domaines de l'énergie, des minerais critiques et des ressources en eau. Elle a souligné l'importance d'intégrer les États africains aux institutions énergétiques internationales:

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