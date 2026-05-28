Révélations de Yulia Mendel: "Le conflit en Ukraine devrait normalement s’approcher de sa fin"
Révélations de Yulia Mendel: "Le conflit en Ukraine devrait normalement s’approcher de sa fin"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique les dessous et les enjeux des révélations de l'ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky, Yulia Mendel, à Tucker Carlson.
François Martin estime que l’entretien avec Yulia Mendel n’est qu’en "apparence fortuit": il s’inscrit dans la phase finale du conflit ukrainien et reflète une partie de l’opinion critique envers Volodymyr Zelensky. Selon lui, Mendel s’exprime davantage comme une citoyenne animée par son patriotisme que comme une actrice politique mandatée, ce qui renforce la portée de sa démarche.
"Le conflit en Ukraine devrait normalement s’approcher de sa fin. Le problème, comme Yulia Mendel le fait comprendre, c’est que toute l’attitude et la stratégie de Zelensky visent à le faire durer le plus longtemps possible, pour des raisons pécuniaires et mafieuses, bien entendu. Plus ça dure, plus il s’enrichit", a affirmé le géopoliticien et essayiste.
Enfin, il souligne que les "fuites contrôlées" autour de la corruption restent ambiguës: elles impliqueraient, selon lui, non seulement des acteurs ukrainiens, mais aussi certains responsables américains et européens, ce qui limiterait l’usage de ce levier comme outil de pression politique contre Zelensky.
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