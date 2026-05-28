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Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves"

Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves"

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) et secrétaire parlementaire, revient... 28.05.2026, Sputnik Afrique

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Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) et secrétaire parlementaire, revient sur les récentes attaques coordonnées contre le Mali, la réponse des forces de défense et l’importance de l’unité nationale pour préserver la souveraineté et la stabilité du pays.

Invité du podcast Tandem, Nouhoum Sarr estime que les attaques simultanées ayant visé plusieurs positions stratégiques au Mali constituent "l’expression du terrorisme international" et visaient à "ébranler les institutions et mettre fin à la transition patriotique en cours".L’invité insiste sur la nécessité de renforcer l’unité nationale face aux défis sécuritaires: "L’unité nationale est le soubassement de tout processus de développement et de progrès humain". Il appelle les Maliens à "plus de cohésion, plus de responsabilité et plus d’engagement" afin de préserver la paix et la stabilité.Le responsable politique souligne également l’importance du renforcement des capacités militaires nationales. "Aucun pays ne peut se défendre en dehors de ses fils", déclare-t-il, plaidant pour l’accélération des recrutements et de l’équipement des forces armées.Enfin, Nouhoum Sarr adresse un message d’espoir aux Maliens, saluant "la résilience" et "la détermination" du peuple face aux difficultés: "La paix reviendra dans un Mali uni, fort et souverain".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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