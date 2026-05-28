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Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves"
Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) et secrétaire parlementaire, revient... 28.05.2026, Sputnik Afrique
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Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) et secrétaire parlementaire, revient sur les récentes attaques coordonnées contre le Mali, la réponse des forces de défense et l’importance de l’unité nationale pour préserver la souveraineté et la stabilité du pays.
Invité du podcast Tandem, Nouhoum Sarr estime que les attaques simultanées ayant visé plusieurs positions stratégiques au Mali constituent "l’expression du terrorisme international" et visaient à "ébranler les institutions et mettre fin à la transition patriotique en cours".L’invité insiste sur la nécessité de renforcer l’unité nationale face aux défis sécuritaires: "L’unité nationale est le soubassement de tout processus de développement et de progrès humain". Il appelle les Maliens à "plus de cohésion, plus de responsabilité et plus d’engagement" afin de préserver la paix et la stabilité.Le responsable politique souligne également l’importance du renforcement des capacités militaires nationales. "Aucun pays ne peut se défendre en dehors de ses fils", déclare-t-il, plaidant pour l’accélération des recrutements et de l’équipement des forces armées.Enfin, Nouhoum Sarr adresse un message d’espoir aux Maliens, saluant "la résilience" et "la détermination" du peuple face aux difficultés: "La paix reviendra dans un Mali uni, fort et souverain".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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Résilience nationale et cohésion sociale: "Le peuple malien est resté uni face aux épreuves"
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Nouhoum Sarr, membre du Conseil national de transition (CNT) et secrétaire parlementaire, revient sur les récentes attaques coordonnées contre le Mali, la réponse des forces de défense et l’importance de l’unité nationale pour préserver la souveraineté et la stabilité du pays.
Invité du podcast Tandem
, Nouhoum Sarr
estime que les attaques simultanées ayant visé plusieurs positions stratégiques au Mali
constituent "l’expression du terrorisme international" et visaient à "ébranler les institutions et mettre fin à la transition patriotique en cours".
Selon lui, la réaction des forces armées maliennes et de la population a permis de faire échouer "un vaste complot" destiné à déstabiliser le pays. "Notre peuple est un peuple décidé, déterminé", affirme-t-il, saluant également le rôle des partenaires du Mali et des pays de l’AES.
L’invité insiste sur la nécessité de renforcer l’unité nationale face aux défis sécuritaires: "L’unité nationale est le soubassement de tout processus de développement et de progrès humain". Il appelle les Maliens à "plus de cohésion, plus de responsabilité et plus d’engagement" afin de préserver la paix et la stabilité.
Concernant les groupes armés, Nouhoum Sarr appelle au dialogue tout en rejetant toute lutte armée contre l’État: "On ne revendique pas avec les armes". Il invite les acteurs "en rupture avec la République" à revenir "dans la maison Mali" afin de participer au dialogue national.
Le responsable politique souligne également l’importance du renforcement des capacités militaires nationales. "Aucun pays ne peut se défendre en dehors de ses fils", déclare-t-il, plaidant pour l’accélération des recrutements et de l’équipement des forces armées.
Sur le plan diplomatique, il estime que la coopération régionale et la dynamique de l'AES constituent une réponse stratégique aux menaces sécuritaires dans la région. "Nous faisons face aux mêmes menaces et nous avons l’obligation de mettre en commun nos ressources", explique-t-il.
Enfin, Nouhoum Sarr adresse un message d’espoir aux Maliens, saluant "la résilience" et "la détermination" du peuple face aux difficultés: "La paix reviendra dans un Mali uni, fort et souverain".
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