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Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire"
Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire"
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, l’enseignant-chercheur et spécialiste en géopolitique Dr N'Golo Diarra analyse les défis... 28.05.2026, Sputnik Afrique
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Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, l’enseignant-chercheur et spécialiste en géopolitique Dr N'Golo Diarra analyse les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels le Mali est confronté. Il revient également sur les enjeux de souveraineté, le rôle de l’AES et les perspectives de stabilisation du pays.
Invité du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Dr N'Golo Diarra estime que la crise sécuritaire malienne trouve ses origines dans "le prolongement de la guerre en Libye" et les conséquences du "printemps arabe", qui ont favorisé l’émergence de groupes jihadistes et séparatistes dans le Sahel.Le spécialiste insiste sur le fait que "la solution ne peut pas être uniquement militaire". Pour lui, le combat contre le terrorisme doit aussi passer par "la déradicalisation", "le dialogue" et "le combat idéologique" afin de ramener les jeunes maliens enrôlés dans les groupes armés "dans leur patrie".Abordant les questions géopolitiques, il considère que l’Alliance des États du Sahel (AES) représente "une nouvelle vision politique et diplomatique pour le Sahel", fondée sur la coopération sécuritaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.Sur le plan économique, il appelle au développement de "l’industrie de transformation" et à une meilleure valorisation des ressources agricoles, minières et énergétiques du pays afin de réduire la dépendance extérieure.Enfin, Dr N'Golo Diarra adresse un message à la jeunesse malienne, qu’il décrit comme "une jeunesse consciente" malgré les difficultés sociales et le manque d’opportunités. Il appelle les Maliens à "rester derrière les autorités" et à privilégier "la paix et le dialogue" pour éviter que le pays ne sombre durablement dans l’instabilité.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire"
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, l’enseignant-chercheur et spécialiste en géopolitique Dr N'Golo Diarra analyse les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels le Mali est confronté. Il revient également sur les enjeux de souveraineté, le rôle de l’AES et les perspectives de stabilisation du pays.
Invité du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Dr N'Golo Diarra estime que la crise sécuritaire malienne trouve ses origines dans "le prolongement de la guerre en Libye" et les conséquences du "printemps arabe", qui ont favorisé l’émergence de groupes jihadistes et séparatistes dans le Sahel.
Selon lui, les défis du Mali sont multiples: "problème sécuritaire, crise démocratique, difficultés économiques et chômage des jeunes". Il souligne également l’impact des tensions identitaires et des manipulations idéologiques dans l’aggravation de l’instabilité.
Le spécialiste insiste sur le fait que "la solution ne peut pas être uniquement militaire". Pour lui, le combat contre le terrorisme doit aussi passer par "la déradicalisation", "le dialogue" et "le combat idéologique" afin de ramener les jeunes maliens enrôlés dans les groupes armés "dans leur patrie".
Dr N'Golo Diarra reconnaît toutefois une amélioration de la situation sécuritaire par rapport à 2012, notamment grâce au renforcement des capacités militaires du Mali et à la coopération avec la Russie et la Turquie. "Aujourd’hui, le visage de l’armée nationale a changé", affirme-t-il.
Abordant les questions géopolitiques, il considère que l’Alliance des États du Sahel (AES) représente "une nouvelle vision politique et diplomatique pour le Sahel", fondée sur la coopération sécuritaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Concernant la souveraineté, l’enseignant-chercheur rappelle que celle-ci signifie avant tout "l’indépendance", "l’autodétermination" et "le respect égal des États". Il estime néanmoins que "la souveraineté n’est pas l’autarcie" et qu’aucun État ne peut aujourd’hui se développer sans coopération internationale.
Sur le plan économique, il appelle au développement de "l’industrie de transformation" et à une meilleure valorisation des ressources agricoles, minières et énergétiques du pays afin de réduire la dépendance extérieure.
Enfin, Dr N'Golo Diarra adresse un message à la jeunesse malienne, qu’il décrit comme "une jeunesse consciente" malgré les difficultés sociales et le manque d’opportunités. Il appelle les Maliens à "rester derrière les autorités" et à privilégier "la paix et le dialogue" pour éviter que le pays ne sombre durablement dans l’instabilité.
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