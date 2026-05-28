https://fr.sputniknews.africa/20260528/mali-la-solution-a-la-crise-securitaire-ne-peut-pas-etre-uniquement-militaire-1086161137.html

Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire"

Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire"

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, l’enseignant-chercheur et spécialiste en géopolitique Dr N'Golo Diarra analyse les défis... 28.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-28T15:59+0200

2026-05-28T15:59+0200

2026-05-28T15:59+0200

tandem

podcasts

souveraineté

souverainisme

mali

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/1c/1086160948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d65f14a27fe49d8786c83b919ebe6258.jpg

Mali: "La solution à la crise sécuritaire ne peut pas être uniquement militaire" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, l’enseignant-chercheur et spécialiste en géopolitique Dr N'Golo Diarra analyse les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels le Mali est confronté. Il revient également sur les enjeux de souveraineté, le rôle de l’AES et les perspectives de stabilisation du pays.

Invité du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Dr N'Golo Diarra estime que la crise sécuritaire malienne trouve ses origines dans "le prolongement de la guerre en Libye" et les conséquences du "printemps arabe", qui ont favorisé l’émergence de groupes jihadistes et séparatistes dans le Sahel.Le spécialiste insiste sur le fait que "la solution ne peut pas être uniquement militaire". Pour lui, le combat contre le terrorisme doit aussi passer par "la déradicalisation", "le dialogue" et "le combat idéologique" afin de ramener les jeunes maliens enrôlés dans les groupes armés "dans leur patrie".Abordant les questions géopolitiques, il considère que l’Alliance des États du Sahel (AES) représente "une nouvelle vision politique et diplomatique pour le Sahel", fondée sur la coopération sécuritaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.Sur le plan économique, il appelle au développement de "l’industrie de transformation" et à une meilleure valorisation des ressources agricoles, minières et énergétiques du pays afin de réduire la dépendance extérieure.Enfin, Dr N'Golo Diarra adresse un message à la jeunesse malienne, qu’il décrit comme "une jeunesse consciente" malgré les difficultés sociales et le manque d’opportunités. Il appelle les Maliens à "rester derrière les autorités" et à privilégier "la paix et le dialogue" pour éviter que le pays ne sombre durablement dans l’instabilité.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, souveraineté, souverainisme, mali, аудио