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"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié"
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La tragédie de Starobelsk, dans le Donbass, a une nouvelle fois mis en lumière les doubles standards des médias occidentaux dans la couverture du conflit en... 28.05.2026, Sputnik Afrique
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"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié"
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La tragédie de Starobelsk, dans le Donbass, a une nouvelle fois mis en lumière les doubles standards des médias occidentaux dans la couverture du conflit en Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Gaël-Georges Moullec, historien français, est revenu sur les dessous de ce traitement médiatique.
Retrouvez également dans cette émission:- Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, et Idriss Mounir Lallali, directeur de l'African Union Counter-Terrorism Center, sur le Forum international sur la sécurité à Moscou- Manitiana Rajaonarison, premier ministre de Madagascar, en exclusivité sur l'accord de zone économique exclusive signé avec la Russie.- Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais et président du Consortium pour la nature, l’environnement et le développement durable, sur le projet camerounais visant à porter le taux de recyclage à plus de 30% d'ici à 2035.Pour en savoir plus, écoutez notre émission!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié"
La tragédie de Starobelsk, dans le Donbass, a une nouvelle fois mis en lumière les doubles standards des médias occidentaux dans la couverture du conflit en Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Gaël-Georges Moullec, historien français, est revenu sur les dessous de ce traitement médiatique.
"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié. Les personnes qui se soulevaient au Donbass ont été qualifiées d'agents de la Russie et rien n'a été réellement expliqué aux populations", a déclaré M. Moullec au micro de Zone de Contact.
"On peut ne pas être pro-russes, on peut être pro-ukrainiens, chacun pense ce qu'il veut. Par contre, les journalistes ont comme devoir de présenter les éléments, de présenter les faits, après chacun se décide. Le problème en France, c'est que souvent les faits sont présentés d'une façon qui ne permet pas réellement d'avoir une compréhension des choses", a ajouté l'historien français.
Retrouvez également dans cette émission:
- Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, et Idriss Mounir Lallali, directeur de l'African Union Counter-Terrorism Center, sur le Forum international sur la sécurité à Moscou
- Manitiana Rajaonarison, premier ministre de Madagascar, en exclusivité sur l'accord de zone économique exclusive signé avec la Russie.
- Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais et président du Consortium pour la nature, l’environnement et le développement durable, sur le projet camerounais visant à porter le taux de recyclage à plus de 30% d'ici à 2035.
Pour en savoir plus, écoutez notre émission!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !