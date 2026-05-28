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"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié"

"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié"

Sputnik Afrique

La tragédie de Starobelsk, dans le Donbass, a une nouvelle fois mis en lumière les doubles standards des médias occidentaux dans la couverture du conflit en... 28.05.2026, Sputnik Afrique

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"À partir de 2014, tout ce qui s'est passé dans le Donbass a été plus ou moins oublié" Sputnik Afrique La tragédie de Starobelsk, dans le Donbass, a une nouvelle fois mis en lumière les doubles standards des médias occidentaux dans la couverture du conflit en Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, le Dr Gaël-Georges Moullec, historien français, est revenu sur les dessous de ce traitement médiatique.

Retrouvez également dans cette émission:- Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, et Idriss Mounir Lallali, directeur de l'African Union Counter-Terrorism Center, sur le Forum international sur la sécurité à Moscou- Manitiana Rajaonarison, premier ministre de Madagascar, en exclusivité sur l'accord de zone économique exclusive signé avec la Russie.- Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais et président du Consortium pour la nature, l’environnement et le développement durable, sur le projet camerounais visant à porter le taux de recyclage à plus de 30% d'ici à 2035.Pour en savoir plus, écoutez notre émission!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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