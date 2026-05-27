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Table ronde: "La nouvelle formule des médias professionnels en Russie et en Afrique"
Table ronde: "La nouvelle formule des médias professionnels en Russie et en Afrique"
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Des spécialistes se réunissent en visioconférence pour rechercher des solutions à la fois universelles et locales afin de résister à la culture de... 27.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-27T12:05+0200
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Participants:🇹🇩 Tchad: portail d'information Alwihda Info.🇬🇦 Gabon: portail d'information Gabon Actu.🇧🇫 Burkina Faso: l'Agence d'information du Burkina Faso (AIB).🇷🇺 Russie: Sputnik Afrique, du groupe de médias Rossiya Segodnya.
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médias, видео
Table ronde: "La nouvelle formule des médias professionnels en Russie et en Afrique"
Des spécialistes se réunissent en visioconférence pour rechercher des solutions à la fois universelles et locales afin de résister à la culture de l'"infodivertissement" et de lutter contre les fausses informations.
Participants:
🇹🇩 Tchad: portail d'information Alwihda Info.
🇬🇦 Gabon: portail d'information Gabon Actu.
🇧🇫 Burkina Faso: l'Agence d'information du Burkina Faso (AIB).
🇷🇺 Russie: Sputnik Afrique, du groupe de médias Rossiya Segodnya.