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L'exposition du concours Stenine a ouvert ses portes en Tanzanie

L'exposition du concours Stenine a ouvert ses portes en Tanzanie

Sputnik Afrique

La tournée internationale d'expositions du concours Stenine se poursuit sur le continent africain. La Tanzanie est devenue la prochaine étape de la tournée. 27.05.2026, Sputnik Afrique

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concours international de photojournalisme andreï stenine

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L'exposition à Dar es-Salaam, la plus grande ville du pays, se tient pour la deuxième fois avec le soutien et dans les locaux de la Maison russe (représentation de Rossotroudnitchestvo). Les visiteurs pourront découvrir l'exposition jusqu'au 15 juin, l'entrée est gratuite. L'exposition présente les travaux de participants d'Indonésie, de Chine, de Thaïlande, du Bangladesh, du Myanmar, d'Inde, du Brésil et de Russie. Parmi les thèmes clés des photographies figurent la diversité culturelle, les problèmes environnementaux et les questions sociales. En inaugurant l'exposition, le directeur de la représentation de Rossotroudnitchestvo en Tanzanie, Alexandre Ievstigneïev, a déclaré: "Cette année, nous avons fait coïncider l'ouverture de l'exposition avec une fête très importante pour le continent. Aujourd'hui, on célèbre la Journée de l'Afrique. Certes, les photos des finalistes du concours Stenine ont été prises dans différents pays du monde, et la thématique africaine y est naturellement abordée. Notre idée principale est de montrer que le monde est hétérogène, que dans différents pays existent leurs propres joies, leurs propres triomphes et leurs propres problèmes. La mission du véritable photoreporter professionnel est de refléter tout cela à travers ses clichés de sorte que n'importe où sur notre planète, n'importe qui puisse y jeter un regard et en comprendre le fond. Pour cela, à mon avis, une condition essentielle est nécessaire, c'est l'honnêteté. C'est précisément un tel professionnel honnête qu'était Andreï Stenine. C'est précisément pour cela qu'il a donné sa vie." La tournée du concours s'est déjà rendue en Serbie et en République démocratique du Congo, et se poursuivra dans des villes d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. À propos du Concours Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous les auspices de la Commission russe pour l'Unesco, a pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à la nouveauté, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.

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