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La Russie dénonce des armes biologiques développées avec la participation de l'Ukraine et des USA
La Russie dénonce des armes biologiques développées avec la participation de l'Ukraine et des USA
Sputnik Afrique
Le Comité d'enquête russe détient des informations sur le développement d'armes biologiques avec la participation de l'Ukraine et un financement américain. 27.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-27T11:36+0200
2026-05-27T12:40+0200
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Il s'agit d'armes biologiques de destruction massive, selon Svetlana Petrenko, porte-parole de l'organisation. Elle a dénoncé l'utilisation, à des fins militaires, d'agents pathogènes tels que la peste, le charbon, la brucellose et la tularémie, considérés comme des agents biologiques potentiels.
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La Russie dénonce des armes biologiques développées avec la participation de l'Ukraine et des USA

11:36 27.05.2026 (Mis à jour: 12:40 27.05.2026)
© Photo Unsplash / Louis ReedUn laboratoire, image d'illustration
Un laboratoire, image d'illustration - Sputnik Afrique, 1920, 27.05.2026
© Photo Unsplash / Louis Reed
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Le Comité d'enquête russe détient des informations sur le développement d'armes biologiques avec la participation de l'Ukraine et un financement américain.
Il s'agit d'armes biologiques de destruction massive, selon Svetlana Petrenko, porte-parole de l'organisation.

Elle a dénoncé l'utilisation, à des fins militaires, d'agents pathogènes tels que la peste, le charbon, la brucellose et la tularémie, considérés comme des agents biologiques potentiels.
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