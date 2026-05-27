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La Russie dénonce des armes biologiques développées avec la participation de l'Ukraine et des USA

La Russie dénonce des armes biologiques développées avec la participation de l'Ukraine et des USA

Sputnik Afrique

Le Comité d'enquête russe détient des informations sur le développement d'armes biologiques avec la participation de l'Ukraine et un financement américain. 27.05.2026, Sputnik Afrique

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Il s'agit d'armes biologiques de destruction massive, selon Svetlana Petrenko, porte-parole de l'organisation. Elle a dénoncé l'utilisation, à des fins militaires, d'agents pathogènes tels que la peste, le charbon, la brucellose et la tularémie, considérés comme des agents biologiques potentiels.

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