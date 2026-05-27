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Avec les plateformes occidentales, on est "obligé de camoufler les informations"
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À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, Pouls évoque les défis auxquels la jeunesse est confrontée, notamment dans les médias. Pour Christian Munene... 27.05.2026, Sputnik Afrique
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Avec les plateformes occidentales, on est "obligé de camoufler les informations"
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À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, Pouls évoque les défis auxquels la jeunesse est confrontée, notamment dans les médias. Pour Christian Munene, fondateur de DrafTV, une chaîne destinée à rapprocher l’Afrique et la Russie, le problème de la diversification du paysage médiatique persiste pour l'Afrique.
Aussi dans cette émission:🎙M. Mamou Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme;🎙Mme Bebgnasgnan Stella Eldine Kaboré, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères;🎙M. Youssef Slaoui, ambassadeur du Maroc au Burkina Faso;🎙M. Freud Vinces, rappeur congolais.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Avec les plateformes occidentales, on est "obligé de camoufler les informations"
16:58 27.05.2026 (Mis à jour: 17:09 27.05.2026)
À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, Pouls évoque les défis auxquels la jeunesse est confrontée, notamment dans les médias. Pour Christian Munene, fondateur de DrafTV, une chaîne destinée à rapprocher l’Afrique et la Russie, le problème de la diversification du paysage médiatique persiste pour l'Afrique.
"S'il y avait d'autres médias russes qui étaient plus forts, ça pouvait un peu bousculer au niveau de l'Afrique", a déclaré à Sputnik Afrique ce journaliste de la République démocratique du Congo basé à Moscou.
Aussi dans cette émission:
🎙M. Mamou Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme;
🎙Mme Bebgnasgnan Stella Eldine Kaboré, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères;
🎙M. Youssef Slaoui, ambassadeur du Maroc au Burkina Faso;
🎙M. Freud Vinces, rappeur congolais.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify