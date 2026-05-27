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Avec les plateformes occidentales, on est "obligé de camoufler les informations"

Avec les plateformes occidentales, on est "obligé de camoufler les informations"

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À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, Pouls évoque les défis auxquels la jeunesse est confrontée, notamment dans les médias. Pour Christian Munene... 27.05.2026, Sputnik Afrique

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Avec les plateformes occidentales, on est "obligé de camoufler les informations" Sputnik Afrique À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, Pouls évoque les défis auxquels la jeunesse est confrontée, notamment dans les médias. Pour Christian Munene, fondateur de DrafTV, une chaîne destinée à rapprocher l’Afrique et la Russie, le problème de la diversification du paysage médiatique persiste pour l'Afrique.

Aussi dans cette émission:🎙M. Mamou Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme;🎙Mme Bebgnasgnan Stella Eldine Kaboré, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères;🎙M. Youssef Slaoui, ambassadeur du Maroc au Burkina Faso;🎙M. Freud Vinces, rappeur congolais.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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