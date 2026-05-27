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Ali Lamine Zeine à l'investiture du nouveau Président du Bénin: "C'est un grand pas qui est franchi"
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Sputnik Afrique
Ali Lamine Zeine, le Premier-ministre nigérien, a été aperçu à la cérémonie d'inauguration du nouveau président béninois. Au micro de Sputnik Afrique, Yaye... 27.05.2026, Sputnik Afrique
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Retrouvez également dans cette émission:-Denis Sassou N'Guesso, Président de la République du Congo, et Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement sur Les Assemblées annuelles 2026, à Brazzaville.-Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, sur l'attentat kiévien contre un établissement scolaire dans le Donbass.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Ali Lamine Zeine à l'investiture du nouveau Président du Bénin: "C'est un grand pas qui est franchi"
Ali Lamine Zeine, le Premier-ministre nigérien, a été aperçu à la cérémonie d'inauguration du nouveau président béninois. Au micro de Sputnik Afrique, Yaye Garba, secrétaire à la communication du comité exécutif National du Mouvement M62 a décrypté les dessous de cette présence.
"Je pense que c'est un grand pas qui est franchi. Si vous le remarquez bien, quand le premier ministre a été rentré dans la salle, tout le monde a oublié. Donc, ça prouve à suffisance qu'eux-mêmes veulent, si vous voulez, une réconciliation d'avènement", a déclaré au micro de Zone de Contact Yaye Garba.
"Ils sont conscients, la menace est réelle, elle est effective, elle est partout, parce que nous-mêmes, nous sommes favorables à ce que les relations s'harmonisent davantage au grand bonheur des personnes", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Denis Sassou N'Guesso, Président de la République du Congo, et Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement sur Les Assemblées annuelles 2026, à Brazzaville.
-Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, sur l'attentat kiévien contre un établissement scolaire dans le Donbass.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !