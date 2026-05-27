https://fr.sputniknews.africa/20260527/ali-lamine-zeine-a-linvestiture-du-nouveau-president-du-benin-cest-un-grand-pas-qui-est-franchi-1086120799.html

Ali Lamine Zeine à l'investiture du nouveau Président du Bénin: "C'est un grand pas qui est franchi"

Ali Lamine Zeine à l'investiture du nouveau Président du Bénin: "C'est un grand pas qui est franchi"

Sputnik Afrique

Ali Lamine Zeine, le Premier-ministre nigérien, a été aperçu à la cérémonie d'inauguration du nouveau président béninois. Au micro de Sputnik Afrique, Yaye... 27.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-27T14:37+0200

2026-05-27T14:37+0200

2026-05-27T14:37+0200

zone de contact

podcasts

bénin

niger

cotonou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/1b/1086120631_0:0:516:290_1920x0_80_0_0_049e2db1d46198c9491dec07dbd49384.jpg

Ali Lamine Zeine à l'investiture du nouveau Président du Bénin: "C'est un grand pas qui est franchi" Sputnik Afrique Ali Lamine Zeine à l'investiture du nouveau Président du Bénin: "C'est un grand pas qui est franchi"

Retrouvez également dans cette émission:-Denis Sassou N'Guesso, Président de la République du Congo, et Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement sur Les Assemblées annuelles 2026, à Brazzaville.-Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, sur l'attentat kiévien contre un établissement scolaire dans le Donbass.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

bénin

niger

cotonou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, bénin, niger, cotonou