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Quelles sont les causes profondes de la violence armée et terroriste au Sahel, dont le Mali ?

Quelles sont les causes profondes de la violence armée et terroriste au Sahel, dont le Mali ?

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, explique les causes historiques et... 25.05.2026, Sputnik Afrique

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Quelles sont les causes profondes de la violence armée et terroriste au Sahel, dont le Mali ? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, explique les causes historiques et ethno-anthropologiques qui maintiennent la violence armée dans les pays du Sahel, comme les dernières attaques terroristes ayant frappé la capitale du Mali, Bamako.

Akram Kharief a déclaré que le principal problème à l'origine des récents événements sécuritaires à Bamako n'était pas, contrairement à ce que laissent entendre certains médias, lié aux Touaregs, mais concernait plutôt le Nord du Mali de manière générale, et il a rappelé que, comme au Niger et au Tchad, la capitale se situe dans l'extrême sud du pays — la région la plus peuplée, historiquement dominée par les populations du Nord.Il précise par ailleurs qu'à ce stade personne n'a apporté de preuve d'une implication opérationnelle de la France ou, selon certains, de l'Algérie dans ces attaques; il rappelle le rôle historique de l'Algérie dans la promotion du dialogue. Il affirme aussi qu'il existe aujourd'hui des éléments laissant penser que certaines factions du Front de libération de l'Azawad ont reçu des équipements, des drones et une formation en provenance d'acteurs ukrainiens.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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