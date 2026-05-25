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Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier

Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier

Sputnik Afrique

Les forces de sécurité ont découvert des mines magnétiques fixées à l'extérieur de la salle des machines à bord de l'Arrhenius, arrivé dans un port russe non... 25.05.2026, Sputnik Afrique

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Voici ce que l'on en sait:▪️ Des mines magnétiques fabriquées dans un pays membre de l'OTAN ont été installées sur le navire en provenance de Belgique à la ville russe d'Oust-Louga;▪️ Ces mines n'auraient pas pu être installées dans les eaux territoriales russes;▪️ Le méthanier belge devait quitter Oust-Louga pour la Turquie;▪️ Chaque mine pesait environ 7 kg d'explosifs;▪️ Le navire est resté au mouillage en Belgique pendant environ 36 heures, officiellement en raison d'une grève des dockers;▪️ Le Comité d'enquête a ouvert une enquête pour tentative de terrorisme suite à la découverte de mines sur le navire en provenance de Belgique.

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