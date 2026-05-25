Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier
12:01 25.05.2026 (Mis à jour: 12:48 25.05.2026)
Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier
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Les forces de sécurité ont découvert des mines magnétiques fixées à l'extérieur de la salle des machines à bord de l'Arrhenius, arrivé dans un port russe non loin de Saint-Pétersbourg en provenance d'Anvers (Belgique).
⚡️ Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier.— Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) May 25, 2026
Voici ce que l'on en sait:
▪️ Des mines magnétiques fabriquées dans un pays membre de l'OTAN ont été installées sur le navire en provenance de Belgique à la ville russe d'Oust-Louga;
▪️ Ces mines n'auraient pas pu… pic.twitter.com/qEHEvovsRN
Voici ce que l'on en sait:
▪️ Des mines magnétiques fabriquées dans un pays membre de l'OTAN ont été installées sur le navire en provenance de Belgique à la ville russe d'Oust-Louga;
▪️ Ces mines n'auraient pas pu être installées dans les eaux territoriales russes;
▪️ Le méthanier belge devait quitter Oust-Louga pour la Turquie;
▪️ Chaque mine pesait environ 7 kg d'explosifs;
▪️ Le navire est resté au mouillage en Belgique pendant environ 36 heures, officiellement en raison d'une grève des dockers;
▪️ Le Comité d'enquête a ouvert une enquête pour tentative de terrorisme suite à la découverte de mines sur le navire en provenance de Belgique.