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Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier
Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier
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Les forces de sécurité ont découvert des mines magnétiques fixées à l'extérieur de la salle des machines à bord de l'Arrhenius, arrivé dans un port russe non... 25.05.2026, Sputnik Afrique
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Voici ce que l'on en sait:▪️ Des mines magnétiques fabriquées dans un pays membre de l'OTAN ont été installées sur le navire en provenance de Belgique à la ville russe d'Oust-Louga;▪️ Ces mines n'auraient pas pu être installées dans les eaux territoriales russes;▪️ Le méthanier belge devait quitter Oust-Louga pour la Turquie;▪️ Chaque mine pesait environ 7 kg d'explosifs;▪️ Le navire est resté au mouillage en Belgique pendant environ 36 heures, officiellement en raison d'une grève des dockers;▪️ Le Comité d'enquête a ouvert une enquête pour tentative de terrorisme suite à la découverte de mines sur le navire en provenance de Belgique.
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Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier

12:01 25.05.2026 (Mis à jour: 12:48 25.05.2026)
Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier
Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un méthanier - Sputnik Afrique, 1920, 25.05.2026
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Les forces de sécurité ont découvert des mines magnétiques fixées à l'extérieur de la salle des machines à bord de l'Arrhenius, arrivé dans un port russe non loin de Saint-Pétersbourg en provenance d'Anvers (Belgique).
Voici ce que l'on en sait:

▪️ Des mines magnétiques fabriquées dans un pays membre de l'OTAN ont été installées sur le navire en provenance de Belgique à la ville russe d'Oust-Louga;

▪️ Ces mines n'auraient pas pu être installées dans les eaux territoriales russes;

▪️ Le méthanier belge devait quitter Oust-Louga pour la Turquie;

▪️ Chaque mine pesait environ 7 kg d'explosifs;

▪️ Le navire est resté au mouillage en Belgique pendant environ 36 heures, officiellement en raison d'une grève des dockers;

▪️ Le Comité d'enquête a ouvert une enquête pour tentative de terrorisme suite à la découverte de mines sur le navire en provenance de Belgique.
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