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L'armée russe lance des frappes contre des installations militaires à Kiev, annonce Moscou
L'armée russe lance des frappes contre des installations militaires à Kiev, annonce Moscou
Sputnik Afrique
Des frappes seront menées à la fois sur les centres de décision et les postes de commandement, selon la diplomatie russe. 25.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-25T15:40+0200
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2026-05-25T15:49+0200
donbass. opération russe
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La frappes sur Starobelsk "ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", selon l'instance.Le ministère recommande aux étrangers de quitter Kiev au plus vite et à ses habitants d'éviter de s'approcher des infrastructures militaires et administratives.👉 Auparavant, l'Ukraine avait mené une attaque de drone contre un lycée et un dortoir à Starobelsk, en République populaire de Lougansk, faisant 21 morts et des dizaines de blessés parmi les élèves.
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15:40 25.05.2026 (Mis à jour: 15:49 25.05.2026)
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Des frappes seront menées à la fois sur les centres de décision et les postes de commandement, selon la diplomatie russe.
La frappes sur Starobelsk "ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", selon l'instance.
Le ministère recommande aux étrangers de quitter Kiev au plus vite et à ses habitants d'éviter de s'approcher des infrastructures militaires et administratives.
👉 Auparavant, l'Ukraine avait mené une attaque de drone contre un lycée et un dortoir à Starobelsk, en République populaire de Lougansk, faisant 21 morts et des dizaines de blessés parmi les élèves.