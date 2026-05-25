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La Russie se donne les moyens du nouveau rapport de forces au plan international

La Russie se donne les moyens du nouveau rapport de forces au plan international

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: les globalistes et le Tribunal... 25.05.2026, Sputnik Afrique

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La Russie se donne les moyens du nouveau rapport de forces au plan international Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: les globalistes et le Tribunal spécial pour condamner la Russie en Ukraine, la loi russe permettant de recourir à l’armée en aide à ses citoyens à l’étranger, la Chine et le Monde multipolaire, les exercices nucléaires russes.

Selon Karine Bechet, le fonctionnement prévu du tribunal contre la Russie viole dans son organisation même le principe d’impartialité de la justice. Car les globalistes ne veulent pas juger, mais condamner la Russie:La réforme législative russe permettant de recourir aux forces armées pour venir en aide aux citoyens russes sous le coup de poursuites pénales politiques à l’étranger est, selon Karine Bechet, une réponse directe à la détérioration des rapports internationaux:La visite en Chine du président américain et surtout la déclaration commune entre les présidents russe et chinois, lors de la visite de Vladimir Poutine, est un signe géopolitique important:Pour Karine Bechet, la réalisation de la menace nucléaire va dépendre de ce qu’il reste d’instinct de survie aux élites globalistes européennes:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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