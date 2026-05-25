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Julien Kilanga Musinde: "L'Afrique a sa civilisation, sa vision du monde"
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Dans cet épisode, nous recevons Julien Kilanga Musinde, philologue, linguiste et ancien recteur de l'université de Lubumbashi. Invité à l'Académie du Royaume... 25.05.2026, Sputnik Afrique
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Julien Kilanga Musinde: "L'Afrique a sa civilisation, sa vision du monde"
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Dans cet épisode, nous recevons Julien Kilanga Musinde, philologue, linguiste et ancien recteur de l'université de Lubumbashi. Invité à l'Académie du Royaume du Maroc pour un colloque en hommage au grand penseur Valentin-Yves Mudimbe, il évoque son mentor, la place des langues et de la poésie en Afrique.
Interrogé sur les effets du contact entre l'Afrique et l'Occident, Julien Kilanga Musinde rappelle que l'Afrique possédait ses propres civilisations bien avant la colonisation. Il nuance cependant le regard sur cette rencontre, qu'il juge porteuse à la fois d'ouvertures et de déstabilisations.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.
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Julien Kilanga Musinde: "L'Afrique a sa civilisation, sa vision du monde"
Dans cet épisode, nous recevons Julien Kilanga Musinde, philologue, linguiste et ancien recteur de l'université de Lubumbashi. Invité à l'Académie du Royaume du Maroc pour un colloque en hommage au grand penseur Valentin-Yves Mudimbe, il évoque son mentor, la place des langues et de la poésie en Afrique.
Interrogé sur les effets du contact entre l'Afrique et l'Occident, Julien Kilanga Musinde rappelle que l'Afrique possédait ses propres civilisations bien avant la colonisation. Il nuance cependant le regard sur cette rencontre, qu'il juge porteuse à la fois d'ouvertures et de déstabilisations.
"C'est ce qui fait la contradiction au niveau de ce contact. Est-ce que l'Africain a perçu les objectifs de départ du colonisateur? Est-ce que l'Africain a saisi ce que les autres voulaient faire de l'Afrique? Bien sûr, on a progressivement ouvert les yeux et en ouvrant les yeux, ça entraîne effectivement certaines répercussions. Toute la période de la conquête de l'indépendance, n'est-ce pas, est liée à cette ouverture de la nouvelle vision des choses. Mais il ne fallait pas aller trop vite en besogne, par stratégie. Il fallait y aller méthodiquement. Mais malgré cela, il y a des endroits où ça a réussi, et des endroits où ça n'a pas réussi", explique le professeur.
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