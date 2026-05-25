Julien Kilanga Musinde: "L'Afrique a sa civilisation, sa vision du monde"

"C'est ce qui fait la contradiction au niveau de ce contact. Est-ce que l'Africain a perçu les objectifs de départ du colonisateur? Est-ce que l'Africain a saisi ce que les autres voulaient faire de l'Afrique? Bien sûr, on a progressivement ouvert les yeux et en ouvrant les yeux, ça entraîne effectivement certaines répercussions. Toute la période de la conquête de l'indépendance, n'est-ce pas, est liée à cette ouverture de la nouvelle vision des choses. Mais il ne fallait pas aller trop vite en besogne, par stratégie. Il fallait y aller méthodiquement. Mais malgré cela, il y a des endroits où ça a réussi, et des endroits où ça n'a pas réussi", explique le professeur.