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Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français?

Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français?

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre-Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, revient sur les déclarations... 25.05.2026, Sputnik Afrique

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Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre-Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, revient sur les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron lors du dernier sommet Africa Forward tenu à Nairobi.

Selon Pierre-Claver Nkodo, les élites africaines actuelles, issues de cercles corrompus, seraient instrumentalisées au service des intérêts occidentaux. Il estime que toute tentative de pays comme le Mali de s’émanciper, notamment en renforçant leur coopération avec la Russie, suscite des campagnes de dénigrement et des tentatives de déstabilisation, auxquelles participeraient certains dirigeants africains proches de la France.M. Nkodo souligne que le comportement condescendant et méprisant d'Emmanuel Macron envers les africains lors de ce sommet s'inscrit dans la continuité de l'attitude arrogante des dirigeants français, qui servent les intérêts du "deep state" plutôt que ceux des peuples. Selon lui, les pays africains doivent en tirer plusieurs leçons:Il affirme par ailleurs que le terrorisme en Afrique ne serait pas un phénomène autonome, mais un instrument géopolitique utilisé pour maintenir une influence sur les ressources du continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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