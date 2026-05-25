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Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français?
Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre-Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, revient sur les déclarations... 25.05.2026, Sputnik Afrique
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Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre-Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, revient sur les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron lors du dernier sommet Africa Forward tenu à Nairobi.
Selon Pierre-Claver Nkodo, les élites africaines actuelles, issues de cercles corrompus, seraient instrumentalisées au service des intérêts occidentaux. Il estime que toute tentative de pays comme le Mali de s’émanciper, notamment en renforçant leur coopération avec la Russie, suscite des campagnes de dénigrement et des tentatives de déstabilisation, auxquelles participeraient certains dirigeants africains proches de la France.M. Nkodo souligne que le comportement condescendant et méprisant d'Emmanuel Macron envers les africains lors de ce sommet s'inscrit dans la continuité de l'attitude arrogante des dirigeants français, qui servent les intérêts du "deep state" plutôt que ceux des peuples. Selon lui, les pays africains doivent en tirer plusieurs leçons:Il affirme par ailleurs que le terrorisme en Afrique ne serait pas un phénomène autonome, mais un instrument géopolitique utilisé pour maintenir une influence sur les ressources du continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Emmanuel Macron au Kenya: le prolongement du néocolonialisme français?
Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre-Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, revient sur les déclarations controversées du président français Emmanuel Macron lors du dernier sommet Africa Forward tenu à Nairobi.
Selon Pierre-Claver Nkodo, les élites africaines actuelles, issues de cercles corrompus, seraient instrumentalisées au service des intérêts occidentaux. Il estime que toute tentative de pays comme le Mali de s’émanciper, notamment en renforçant leur coopération avec la Russie, suscite des campagnes de dénigrement et des tentatives de déstabilisation, auxquelles participeraient certains dirigeants africains proches de la France.
M. Nkodo souligne que le comportement condescendant et méprisant d'Emmanuel Macron envers les africains lors de ce sommet s'inscrit dans la continuité de l'attitude arrogante des dirigeants français, qui servent les intérêts du "deep state" plutôt que ceux des peuples. Selon lui, les pays africains doivent en tirer plusieurs leçons:
rompre définitivement avec la France;
reprendre le contrôle des leviers de souveraineté;
s’appuyer sur les populations plutôt que sur des élites jugées compromises.
Il affirme par ailleurs que le terrorisme en Afrique ne serait pas un phénomène autonome, mais un instrument géopolitique utilisé pour maintenir une influence sur les ressources du continent.
"Qui paie les terroriste? C'est la France et ses alliés comme l'Ukraine qui paye les terroristes, il faut savoir qui offre le renseignement, le soutien logistique et le renseignement aux terroristes comme ce fut le cas dernièrement du côté du Mali, mais c'est du crème. C'est la France. […] Le terrorisme n'est pas un phénomène exiné, le terrorisme est un levier, est une arme créée par la France et les Occidentaux et les pays occidentaux pour maintenir les pays africains et pouvoir ainsi continuer à payer librement et sans contrepartie les ressources naturelles abondantes que l'on trouve dans ces pays"
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