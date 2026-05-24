L’armée russe utilise le système Orechnik lors d'une frappe de représailles contre l'Ukraine
10:57 24.05.2026 (Mis à jour: 11:00 24.05.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaL'Occident ne dispose d'aucun système capable d'intercepter les missiles Orechnik, selon un expert militaire
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L’armée russe a utilisé le système de missiles Orechnik lors d'une frappe de représailles contre l'Ukraine, annonce la Défense.
Des missiles hypersoniques Tsirkon et Kinjal, ainsi que des missiles Iskander ont été aussi employés.
Des installations de commandement militaire, des bases aériennes et des entreprises de l'industrie de défense ukrainiennes ont été touchées.
Le 22 mai, Vladimir Poutine a ordonné à la Défense de soumettre des propositions de réponse à l’attaque de Kiev contre un dortoir en RPL.
Dans la nuit du 22 mai, dans la ville de Starobelsk, un bâtiment et un dortoir du Collège pédagogique ont été attaqués. 86 adolescents se trouvaient dans le dortoir qui s'est effondré. 21 personnes ont été tuées, 42 blessées.
Des installations de commandement militaire, des bases aériennes et des entreprises de l'industrie de défense ukrainiennes ont été touchées.
Le 22 mai, Vladimir Poutine a ordonné à la Défense de soumettre des propositions de réponse à l’attaque de Kiev contre un dortoir en RPL.
Dans la nuit du 22 mai, dans la ville de Starobelsk, un bâtiment et un dortoir du Collège pédagogique ont été attaqués. 86 adolescents se trouvaient dans le dortoir qui s'est effondré. 21 personnes ont été tuées, 42 blessées.