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Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation"

Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation"

Sputnik Afrique

Dans cette émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA discute de la position de Macron... 24.05.2026, Sputnik Afrique

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Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation" Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA discute de la position de Macron en Afrique et du Sommet Africa Forward.

La piètre image de la France en Afrique vient, pour Jean-François Geneste, non seulement des erreurs commises lors de la colonisation, mais également de celles de la décolonisation :Selon Jean-François Geneste, les anciennes puissances coloniales tentent de se repartager l’Afrique, dans leurs zones réciproques d’influence, afin d’effacer le poids du passé:Les propositions faites par Macron pour l’Afrique sont particulièrement idéologiques et ne correspondent pas forcément à l’intérêt des pays africains:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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