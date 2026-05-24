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Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation"
Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation"
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Dans cette émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA discute de la position de Macron... 24.05.2026, Sputnik Afrique
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Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation"
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Dans cette émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA discute de la position de Macron en Afrique et du Sommet Africa Forward.
La piètre image de la France en Afrique vient, pour Jean-François Geneste, non seulement des erreurs commises lors de la colonisation, mais également de celles de la décolonisation :Selon Jean-François Geneste, les anciennes puissances coloniales tentent de se repartager l’Afrique, dans leurs zones réciproques d’influence, afin d’effacer le poids du passé:Les propositions faites par Macron pour l’Afrique sont particulièrement idéologiques et ne correspondent pas forcément à l’intérêt des pays africains:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Geneste: "La décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation"
Dans cette émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA discute de la position de Macron en Afrique et du Sommet Africa Forward.
La piètre image de la France en Afrique vient, pour Jean-François Geneste, non seulement des erreurs commises lors de la colonisation, mais également de celles de la décolonisation :
"Plus tard, la décolonisation n'a été qu'une forme de continuation de la colonisation, une continuation de colonisation économique et le fameux pré carré bien connu, en tout cas l'expression. En soi, ce n'était pas forcément une mauvaise chose, mais ce fut très vite un système de corruption extraordinaire qui, comme on vient de le dire, polarisa les sociétés africaines autour des ethnies qui les composaient. Avec l'affaiblissement économique et politique de la France, que tout le monde peut constater malheureusement aujourd'hui, cette situation est devenue intenable en fait, et ce d'autant plus dans un contexte où François Mitterrand, à l'époque, avait imposé la fameuse démocratie sur la francophonie, un système qui a bouleversé les équilibres et qui a semé la zizanie dans bien des endroits".
Selon Jean-François Geneste, les anciennes puissances coloniales tentent de se repartager l’Afrique, dans leurs zones réciproques d’influence, afin d’effacer le poids du passé:
"Si vous me permettez une sorte de boutade, et c'est peut-être pour cela que les médias anglo-saxons sont optimistes, il pourrait y avoir une entente sous-jacente entre les élites anglophones et francophones pour faire ce qu'on appelle en bon anglais, en mauvais français, un swap. C'est-à-dire une inversion. C'est-à-dire, j'ai gâché mon potentiel dans ma sphère, qu'on soit francophone ou anglophone, alors je m’immisce dans la tienne et vice versa".
Les propositions faites par Macron pour l’Afrique sont particulièrement idéologiques et ne correspondent pas forcément à l’intérêt des pays africains:
"On constate, si vous me permettez l'expression, une volonté qu'on pourrait presque qualifier, hélas, encore une fois de coloniale, pour entraîner l'Afrique dans une course entre colonisateurs rivaux".
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