https://fr.sputniknews.africa/20260522/ong-medias-et-financements-ou-sarrete-la-cooperation-et-ou-commence-linfluence-1085966071.html

ONG, médias et financements: où s’arrête la coopération et où commence l’influence?

ONG, médias et financements: où s’arrête la coopération et où commence l’influence?

Sputnik Afrique

Après les débats sur les bases militaires, les ressources naturelles ou les monnaies, une autre question s’impose en Afrique: celle des influences extérieures... 22.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-22T15:44+0200

2026-05-22T15:44+0200

2026-05-22T15:44+0200

avenir souverain

podcasts

afrique

ouganda

sahel

alliance des états du sahel (aes)

ong

financement

guerre d'influence

influence

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/16/1085965663_9:0:1529:855_1920x0_80_0_0_75902e70ee912ff35430a7e22dd1cbaf.png

ONG, médias et financements: où s’arrête la coopération et où commence l’influence? Sputnik Afrique Après les débats sur les bases militaires, les ressources naturelles ou les monnaies, une autre question s’impose en Afrique: celle des influences extérieures dans les sphères politique, médiatique et associative. Entre souveraineté et intérêts stratégiques, un analyste politique sénégalais décrypte cet enjeu sur les ondes de Sputnik Afrique.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Ibrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, revient sur une question qui prend une place croissante dans plusieurs pays africains.Le 18 mai 2026, le Président ougandais Yoweri Museveni a promulgué la loi intitulée “Protection of Sovereignty Act”, après son adoption par le Parlement le 5 mai. Présentée par Kampala comme un instrument destiné à limiter les ingérences et les influences étrangères dans les affaires nationales, cette décision a également suscité des inquiétudes chez certains défenseurs des libertés publiques.Pour le politologue, cette actualité révèle une transformation plus profonde des rapports entre l’Afrique et ses partenaires extérieurs. Selon lui, les débats sur la souveraineté ne concernent plus uniquement les questions militaires ou économiques: ils touchent désormais les médias, les financements, certaines organisations et les espaces numériques où se construisent les récits et les perceptions.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

ouganda

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, ouganda, sahel, alliance des états du sahel (aes), ong, financement, guerre d'influence, influence, ingérence, yoweri museveni, information secrète, perception, géopolitique, conscience, prise de conscience, manipulation, souveraineté, аудио