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"Les championnats d'Afrique facilitent l'unité et le brassage des cultures"
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Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik décrypte comment le sport peut accélérer l'intégration africaine et comment les parcours de jeunes athlètes... 22.05.2026, Sputnik Afrique
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"Les championnats d'Afrique facilitent l'unité et le brassage des cultures"
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Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik décrypte comment le sport peut accélérer l'intégration africaine et comment les parcours de jeunes athlètes inspirent au-delà des frontières.
Aussi dans cette émission:🎙 l'entraîneuse nationale de gymnastique rythmique Dominique AdamaVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Les championnats d'Afrique facilitent l'unité et le brassage des cultures"
14:42 22.05.2026 (Mis à jour: 14:51 22.05.2026)
Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik décrypte comment le sport peut accélérer l'intégration africaine et comment les parcours de jeunes athlètes inspirent au-delà des frontières.
"Les pays doivent investir, ne serait-ce qu'au moins un stade, qui peut accueillir et servir quand même de lieu de pratique, de lieu d'épreuve, d'exercice pour les athlètes au plan national. Fabriquer les talents, ça commence d'abord par la disponibilité des infrastructures", a confié la journaliste sportive béninoise Hilary Christelle Tolo Kpadonou.
Aussi dans cette émission:
🎙 l'entraîneuse nationale de gymnastique rythmique Dominique Adama
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