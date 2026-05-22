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"Les championnats d'Afrique facilitent l'unité et le brassage des cultures"

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Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik décrypte comment le sport peut accélérer l'intégration africaine et comment les parcours de jeunes athlètes... 22.05.2026, Sputnik Afrique

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"Les championnats d'Afrique facilitent l'unité et le brassage des cultures" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik décrypte comment le sport peut accélérer l'intégration africaine et comment les parcours de jeunes athlètes inspirent au-delà des frontières.

Aussi dans cette émission:🎙 l'entraîneuse nationale de gymnastique rythmique Dominique AdamaVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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