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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus"
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, diplômé en philosophie et en communication, ainsi qu’auteur, analyse les... 22.05.2026, Sputnik Afrique
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Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus"
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, diplômé en philosophie et en communication, ainsi qu’auteur, analyse les mécanismes de diffusion de la peur par les médias dans les pays occidentaux autour d’une éventuelle pandémie de hantavirus.
Selon Lucien Cerise, les crises sécuritaire, économique et sanitaire s’additionnent et contribuent à accroître le chaos mondial, bien que certaines aient des origines différentes, voire contradictoires. Selon lui, la droite conservatrice américaine, à la fois sioniste et anti‑mondialiste, s’est opposée à l’OMS et à la “dictature sanitaire” liée au coronavirus, tout en restant attachée à la souveraineté nationale, y compris en matière de santé.Il estime qu’en Afrique, les Occidentaux multiplient les opérations d’ingénierie sociale via:Selon lui, de nombreux pays africains se tournent donc vers la Russie et la Chine comme partenaires plus stables, tout en devant préserver la francophonie comme réseau d’influence.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus"

10:36 22.05.2026
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Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus"
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Kamal Louadj
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, diplômé en philosophie et en communication, ainsi qu’auteur, analyse les mécanismes de diffusion de la peur par les médias dans les pays occidentaux autour d’une éventuelle pandémie de hantavirus.
Selon Lucien Cerise, les crises sécuritaire, économique et sanitaire s’additionnent et contribuent à accroître le chaos mondial, bien que certaines aient des origines différentes, voire contradictoires. Selon lui, la droite conservatrice américaine, à la fois sioniste et anti‑mondialiste, s’est opposée à l’OMS et à la “dictature sanitaire” liée au coronavirus, tout en restant attachée à la souveraineté nationale, y compris en matière de santé.
Il estime qu’en Afrique, les Occidentaux multiplient les opérations d’ingénierie sociale via:
des groupes paramilitaires islamistes,
l’agenda LGBT.
Selon lui, de nombreux pays africains se tournent donc vers la Russie et la Chine comme partenaires plus stables, tout en devant préserver la francophonie comme réseau d’influence.

"L'ingénierie sociale est le nom de la méthode de piratage (hacking) de l'esprit humain, visant à prendre le contrôle du comportement d'un individu ou d'une société entière. La ruse et les stratagèmes remplacent totalement la politique. Le but de l'ingénierie sociale est de changer la société, comme la politique, mais sans faire de la politique, donc sans parler à la raison consciente, mais en jouant avec les émotions et l'inconscient. […] Avec le hantavirus, on voit que les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus", a affirmé Lucien Cerise.

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