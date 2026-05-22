https://fr.sputniknews.africa/20260522/hantavirus-les-medias-appliquent-la-meme-methode-de-panique-controlee-que-pour-le-coronavirus-1085956051.html

Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus"

Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, diplômé en philosophie et en communication, ainsi qu’auteur, analyse les... 22.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-22T10:36+0200

2026-05-22T10:36+0200

2026-05-22T10:36+0200

afrique en marche

podcasts

hantavirus

contamination

virus

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/16/1085955882_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_242e452f1a040e0d4e0f67fb77d23684.jpg

Hantavirus: "Les médias appliquent la même méthode de panique contrôlée que pour le coronavirus" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, diplômé en philosophie et en communication, ainsi qu’auteur, analyse les mécanismes de diffusion de la peur par les médias dans les pays occidentaux autour d’une éventuelle pandémie de hantavirus.

Selon Lucien Cerise, les crises sécuritaire, économique et sanitaire s’additionnent et contribuent à accroître le chaos mondial, bien que certaines aient des origines différentes, voire contradictoires. Selon lui, la droite conservatrice américaine, à la fois sioniste et anti‑mondialiste, s’est opposée à l’OMS et à la “dictature sanitaire” liée au coronavirus, tout en restant attachée à la souveraineté nationale, y compris en matière de santé.Il estime qu’en Afrique, les Occidentaux multiplient les opérations d’ingénierie sociale via:Selon lui, de nombreux pays africains se tournent donc vers la Russie et la Chine comme partenaires plus stables, tout en devant préserver la francophonie comme réseau d’influence.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, hantavirus, contamination, virus, аудио