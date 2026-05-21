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La Sierra Leone accueille "avec succès" son premier groupe de migrants expulsés des États-Unis

La Sierra Leone accueille "avec succès" son premier groupe de migrants expulsés des États-Unis

Sputnik Afrique

9 des 24 personnes attendues sont arrivées à Freetown, selon un communiqué du ministère de l'Information de Sierra Leone. 21.05.2026, Sputnik Afrique

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👥 Parmi les arrivants figurent:• 5 Ghanéens• 2 Guinéens• 1 Sénégalais• 1 Nigérian 💡 Les individus concernés seront ensuite rapatriés vers leurs pays respectifs, précise le communiqué. Plus tôt, le gouvernement sierra-léonais avait indiqué que seuls des ressortissants de pays membres de la CEDEAO étaient concernés par ce dispositif et que leur séjour serait limité à 14 jours, avec un maximum de 30 jours dans certains cas."Les États-Unis ont des accords similaires avec de nombreux pays à travers le monde", a précisé le ministre de l'Information Chernor Bah en évoquant le Third Country National Agreement (TNCA), un accord sur les ressortissants de pays tiers conclu avec les États-Unis.

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