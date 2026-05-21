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Des faits insolites sur les visites du Président russe en Chine
Des faits insolites sur les visites du Président russe en Chine
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Vladimir Poutine s'est rendu en Chine à plus de 20 reprises, et chacune de ses visites a été marquée par des faits extraordinaires. Retrouvez-en quelques-uns... 21.05.2026, Sputnik Afrique
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Des faits insolites sur les visites du Président russe en Chine

15:32 21.05.2026
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Vladimir Poutine s'est rendu en Chine à plus de 20 reprises, et chacune de ses visites a été marquée par des faits extraordinaires. Retrouvez-en quelques-uns dans cette infographie.
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