https://fr.sputniknews.africa/20260520/une-visite-qui-revet-un-aspect-strategique-de-tres-haut-niveau-pour-consolider-le-partenariat-1085912943.html
"Une visite qui revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour consolider le partenariat"
"Une visite qui revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour consolider le partenariat"
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine et Xi Jinping viennent de signer une déclaration commune sur l'établissement d'un monde multipolaire. Au micro de Zone de Contact, Abdelhak... 20.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-20T17:11+0200
2026-05-20T17:11+0200
2026-05-20T17:11+0200
zone de contact
podcasts
vladimir poutine
chine
russie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/14/1085912750_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_20c1dd270a7b84012ee9351859ba9dbd.jpg
"Une visite qui revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour consolider le partenariat"
Sputnik Afrique
Vladimir Poutine et Xi Jinping viennent de signer une déclaration commune sur l'établissement d'un monde multipolaire.
Au micro de Zone de Contact, Abdelhak Najib, écrivain marocain, a commenté la rencontre entre les deux Présidents.
Retrouvez également sur cette émission:-Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger, sur le même sujet;-Ibrahim Bana, acteur de la société civile nigérienne, sur la révision du partenariat énergétique entre le Niger et la Chine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
chine
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/14/1085912750_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_be85ef0e73348289fbeed02eaee8719a.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, vladimir poutine, chine, russie, аудио
podcasts, vladimir poutine, chine, russie, аудио
"Une visite qui revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour consolider le partenariat"
Vladimir Poutine et Xi Jinping viennent de signer une déclaration commune sur l'établissement d'un monde multipolaire. Au micro de Zone de Contact, Abdelhak Najib, écrivain marocain, a commenté la rencontre entre les deux Présidents.
"Il est clair que cette visite revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour justement consolider le partenariat qui dure depuis des décennies entre les deux capitales, Moscou et Pékin, et qui est un partenariat tous azimuts au niveau de la sécurité, au niveau des échanges commerciaux, au niveau des échanges militaires, au niveau du poids des alliances dans la région."
"Vladimir Poutine a bien raison de s'appuyer sur une puissance aussi importante aujourd'hui, qui compte, qui compte par ses positions, qui compte par son économie conquérante et qui compte aussi par son poids militaire, qui est très, très important, avec une influence internationale incontournable. Garder la Chine comme un atout majeur et un allié majeur est une chose capitale pour la Russie, qui livre des combats sur plusieurs fronts, non seulement en Ukraine, mais contre l'Union européenne", a-t-il ajouté.
Retrouvez également sur cette émission:
-Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger, sur le même sujet;
-Ibrahim Bana, acteur de la société civile nigérienne, sur la révision du partenariat énergétique entre le Niger et la Chine.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !