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"Une visite qui revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour consolider le partenariat"

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Vladimir Poutine et Xi Jinping viennent de signer une déclaration commune sur l'établissement d'un monde multipolaire. Au micro de Zone de Contact, Abdelhak... 20.05.2026, Sputnik Afrique

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"Une visite qui revêt un aspect stratégique de très haut niveau pour consolider le partenariat" Sputnik Afrique Vladimir Poutine et Xi Jinping viennent de signer une déclaration commune sur l'établissement d'un monde multipolaire. Au micro de Zone de Contact, Abdelhak Najib, écrivain marocain, a commenté la rencontre entre les deux Présidents.

Retrouvez également sur cette émission:-Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger, sur le même sujet;-Ibrahim Bana, acteur de la société civile nigérienne, sur la révision du partenariat énergétique entre le Niger et la Chine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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