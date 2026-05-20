

📍 La collaboration étroite entre Moscou et Pékin est particulièrement nécessaire dans un contexte de tensions sur la scène internationale ;



📍 Poutine a confirmé son intention de participer au sommet de l'APEC à Shenzhen en novembre ;



📍 La Russie et la Chine défendent la diversité culturel-civilisationnelle et le respect du développement souverain des États ;



📍 La volonté de paix et de développement est l'aspiration des peuples de Russie et de Chine face à l'hégémonie et l'instabilité omniprésentes ;



📍 La situation au Moyen-Orient est à un point critique, entre guerre et paix ;



📍 Une coordination stratégique qualitative entre la Russie et la Chine favorise la renaissance et le développement des deux pays ;



📍 Le traité de bon voisinage et de coopération entre la Russie et la Chine prend une importance croissante dans le contexte de la détérioration de la situation internationale ;



📍 La fidélité et le courage inébranlables en période d'incertitude ont permis à la Russie et à la Chine d'atteindre ce niveau de relations ;



📍 Poutine a invité Xi Jinping à visiter la Russie l'année prochaine.