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Poutine: Pékin et Moscou doivent promouvoir la construction d'une gestion mondiale plus équitable
Poutine: Pékin et Moscou doivent promouvoir la construction d'une gestion mondiale plus équitable
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Voici les principales déclarations de Vladimir Poutine lors de la rencontre avec Xi Jinping: 20.05.2026, Sputnik Afrique
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📍 La collaboration étroite entre Moscou et Pékin est particulièrement nécessaire dans un contexte de tensions sur la scène internationale ;📍 Poutine a confirmé son intention de participer au sommet de l'APEC à Shenzhen en novembre ;📍 La Russie et la Chine défendent la diversité culturel-civilisationnelle et le respect du développement souverain des États ; 📍 La volonté de paix et de développement est l'aspiration des peuples de Russie et de Chine face à l'hégémonie et l'instabilité omniprésentes ;📍 La situation au Moyen-Orient est à un point critique, entre guerre et paix ;📍 Une coordination stratégique qualitative entre la Russie et la Chine favorise la renaissance et le développement des deux pays ;📍 Le traité de bon voisinage et de coopération entre la Russie et la Chine prend une importance croissante dans le contexte de la détérioration de la situation internationale ;📍 La fidélité et le courage inébranlables en période d'incertitude ont permis à la Russie et à la Chine d'atteindre ce niveau de relations ;📍 Poutine a invité Xi Jinping à visiter la Russie l'année prochaine.
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Poutine: Pékin et Moscou doivent promouvoir la construction d'une gestion mondiale plus équitable

07:03 20.05.2026
© Sputnik . POOL/Maxim Stulov / Accéder à la base multimédiaОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - Sputnik Afrique, 1920, 20.05.2026
© Sputnik . POOL/Maxim Stulov
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Voici les principales déclarations de Vladimir Poutine lors de la rencontre avec Xi Jinping:

📍 La collaboration étroite entre Moscou et Pékin est particulièrement nécessaire dans un contexte de tensions sur la scène internationale ;

📍 Poutine a confirmé son intention de participer au sommet de l'APEC à Shenzhen en novembre ;

📍 La Russie et la Chine défendent la diversité culturel-civilisationnelle et le respect du développement souverain des États ;

📍 La volonté de paix et de développement est l'aspiration des peuples de Russie et de Chine face à l'hégémonie et l'instabilité omniprésentes ;

📍 La situation au Moyen-Orient est à un point critique, entre guerre et paix ;

📍 Une coordination stratégique qualitative entre la Russie et la Chine favorise la renaissance et le développement des deux pays ;

📍 Le traité de bon voisinage et de coopération entre la Russie et la Chine prend une importance croissante dans le contexte de la détérioration de la situation internationale ;

📍 La fidélité et le courage inébranlables en période d'incertitude ont permis à la Russie et à la Chine d'atteindre ce niveau de relations ;

📍 Poutine a invité Xi Jinping à visiter la Russie l'année prochaine.
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