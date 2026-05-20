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Nigeria: 175 terroristes éliminés dans plusieurs opérations militaires

Nigeria: 175 terroristes éliminés dans plusieurs opérations militaires

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Les frappes aériennes menées par l'armée nigériane ces derniers jours dans le nord-est du pays ont permis d'éliminer 175 éléments terroristes du groupe... 20.05.2026, Sputnik Afrique

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Les frappes aériennes menées par l'armée nigériane ces derniers jours dans le nord-est du pays ont permis d'éliminer 175 éléments terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique*, a annoncé mardi l'armée nigériane."175 membres terroristes de l'EI ont été éliminés sur le champ de bataille", a affirmé, dans un communiqué, Samaila Uba, un porte-parole de l'armée. "Les frappes ont permis la destruction de postes de contrôle de l'EI, de caches d'armes, de centres logistiques, d'équipements militaires et de réseaux financiers utilisés pour soutenir les opérations terroristes", a-t-il précisé. L'armée nigériane a expliqué que les opérations en cours avaient pour objectif d'affaiblir les réseaux terroristes.*Organisation terroriste interdite en Russie

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