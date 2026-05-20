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Les FAMa déclarent avoir neutralisé plusieurs terroristes et détruit leurs véhicules
Les FAMa déclarent avoir neutralisé plusieurs terroristes et détruit leurs véhicules
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Au cours d'une mission de reconnaissance menée le 19 mai dans le nord du centre du Mali:🔹 cinq pick-up chargés, accompagnés de personnes suspectes, ont été... 20.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-20T11:35+0200
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Au cours d'une mission de reconnaissance menée le 19 mai dans le nord du centre du Mali:🔹 cinq pick-up chargés, accompagnés de personnes suspectes, ont été repérés;🔹 deux d'entre eux ont été détruits;🔹 de nombreux individus se trouvant à proximité ont également été tués.
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Les FAMa déclarent avoir neutralisé plusieurs terroristes et détruit leurs véhicules

11:35 20.05.2026
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FAMA - Sputnik Afrique, 1920, 20.05.2026
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Au cours d'une mission de reconnaissance menée le 19 mai dans le nord du centre du Mali:

🔹 cinq pick-up chargés, accompagnés de personnes suspectes, ont été repérés;

🔹 deux d'entre eux ont été détruits;

🔹 de nombreux individus se trouvant à proximité ont également été tués.
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