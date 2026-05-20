https://fr.sputniknews.africa/20260520/en-rejoignant-la-banque-des-brics-le-zimbabwe-vise-a-elargir-ses-perspectives---expert--1085894162.html
"En rejoignant la Banque des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives" - expert.
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"En rejoignant la nouvelle banque de développement des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives ", affirme un expert. 20.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-20T08:06+0200
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Cette initiative "sera bénéfique pour le pays" en termes de financement des investissements énergétiques, des transports, de l’irrigation, de la résilience climatique, des infrastructures et du logement, a déclaré Lazarus Sauti, analyste politique, au correspondant de Sputnik Afrique, Daniel Chigunwe. Selon M. Sauti, la décision du Zimbabwe doit être interprétée comme: ✅ Un élément de la stratégie de politique étrangère globale du pays; ✅ Une stratégie économique visant à diversifier le financement du développement; ✅ Un moyen d’approfondir la coopération Sud-Sud;✅ Une étape vers le retour sur la scène financière multilatérale."Cette initiative, sans aucun doute, renforcera l’image financière internationale du pays ", a-t-il ajouté.
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"En rejoignant la Banque des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives" - expert.
"En rejoignant la nouvelle banque de développement des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives ", affirme un expert.
Cette initiative "sera bénéfique pour le pays" en termes de financement des investissements énergétiques, des transports, de l’irrigation, de la résilience climatique, des infrastructures et du logement, a déclaré Lazarus Sauti, analyste politique, au correspondant de Sputnik Afrique, Daniel Chigunwe.
Selon M. Sauti, la décision du Zimbabwe doit être interprétée comme:
✅ Un élément de la stratégie de politique étrangère globale du pays;
✅ Une stratégie économique visant à diversifier le financement du développement;
✅ Un moyen d’approfondir la coopération Sud-Sud;
✅ Une étape vers le retour sur la scène financière multilatérale.
"Cette initiative, sans aucun doute, renforcera l’image financière internationale du pays ", a-t-il ajouté.