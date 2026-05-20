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"En rejoignant la Banque des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives" - expert.

"En rejoignant la Banque des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives" - expert.

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"En rejoignant la nouvelle banque de développement des BRICS, le Zimbabwe vise à élargir ses perspectives ", affirme un expert. 20.05.2026, Sputnik Afrique

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Cette initiative "sera bénéfique pour le pays" en termes de financement des investissements énergétiques, des transports, de l’irrigation, de la résilience climatique, des infrastructures et du logement, a déclaré Lazarus Sauti, analyste politique, au correspondant de Sputnik Afrique, Daniel Chigunwe. Selon M. Sauti, la décision du Zimbabwe doit être interprétée comme: ✅ Un élément de la stratégie de politique étrangère globale du pays; ✅ Une stratégie économique visant à diversifier le financement du développement; ✅ Un moyen d’approfondir la coopération Sud-Sud;✅ Une étape vers le retour sur la scène financière multilatérale."Cette initiative, sans aucun doute, renforcera l’image financière internationale du pays ", a-t-il ajouté.

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