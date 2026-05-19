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Poutine en Chine: "On a besoin de dirigeants qui apporteraient des solutions" – responsable kenyan
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Alors que "le monde entier est en crise", il faut des "personnes qui fassent preuve de force, de résilience" et de capacité à coopérer "même dans les moments... 19.05.2026, Sputnik Afrique
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Poutine en Chine: "On a besoin de dirigeants qui apporteraient des solutions" – responsable kenyan
Alors que "le monde entier est en crise", il faut des "personnes qui fassent preuve de force, de résilience" et de capacité à coopérer "même dans les moments difficiles", a déclaré Ahmad Abdulaziz Kadhi à Sputnik Afrique.
"Vous pouvez dialoguer avec la Chine, vous pouvez dialoguer avec la Russie. Ce sont des partenaires de confiance. Ils l'ont prouvé au cours de ces cinq, voire dix ans ou plus."
Il est nécessaire de trouver "une autre voie que celle qui nuit à l'économie mondiale, à l'énergie et au commerce", a ajouté l'avocat.
"Rejoignez la Chine, rejoignez la Russie, l'Iran, l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Ouganda, rejoignez tous les pays et tous les dirigeants, les pays du Golfe, qui sont prêts à s'asseoir à la table des négociations et à respecter les décisions de chacun."