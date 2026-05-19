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Poutine en Chine: "On a besoin de dirigeants qui apporteraient des solutions" – responsable kenyan

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Alors que "le monde entier est en crise", il faut des "personnes qui fassent preuve de force, de résilience" et de capacité à coopérer "même dans les moments... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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Il est nécessaire de trouver "une autre voie que celle qui nuit à l'économie mondiale, à l'énergie et au commerce", a ajouté l'avocat.

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