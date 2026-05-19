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Les plus longues négociations entre les dirigeants de la Russie et de la Chine

Les plus longues négociations entre les dirigeants de la Russie et de la Chine

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Autour d'une tasse de thé et entre délégations: les plus longues négociations entre les dirigeants de la Russie et de la Chine. 19.05.2026, Sputnik Afrique

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Depuis 2013, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont tenu plus de 40 rencontres sous différents formats. En prévision de la visite du Président russe en Chine les 19 et 20 mai, Sputnik a dressé la liste de leurs 5 négociations les plus longues en face à face au cours des cinq dernières années.Retrouvez les détails dans cette infographie de Sputnik.

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